Mille spettatori al “Monterisi” per l’ultima di campionato Audace Cerignola-Nardò

La S.S.D. Audace Cerignola in occasione dell’ultima giornata di campionato contro il Nardò ed in concomitanza con la parziale riapertura degli stadi comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per assistere al match Audace Cerignola-Nardò in programma domenica 13 giugno 2021 alle ore 16:00 presso lo stadio “Monterisi” di Cerignola. Sarà consentito l’ingresso all’impianto sportivo ad un numero massimo di 1000 spettatori locali. Non sarà prevista la concessione di accrediti.

I botteghini di via Napoli sono stati aperti già a partire da ieri pomeriggio: nella giornata di oggi gli orari saranno dalle 18.30 alle 21. Sabato, invece, i botteghini saranno aperti anche al mattino dalle ore 11 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 21.30. Sarà possibile, inoltre, acquisire i tagliandi anche domenica mattina a partire dalle ore 11. Il prezzo dei biglietti è di euro 15 per i settori distinti e tribune. Sarà possibile assistere alla partita anche nelle due curve al costo di 10 euro. Al momento dell’acquisto del biglietto vi sarà rilasciata l’autocertificazione Covid-19 da riconsegnare obbligatoriamente compilata e firmata il giorno della gara.