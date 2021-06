Puglia in zona bianca da lunedì 14 giugno: via il coprifuoco. Ecco che cosa cambia

Niente più coprifuoco dalle 24 alle 5. È la novità più importante con l’ingresso della Puglia in zona bianca che dovrebbe essere ufficializzato nella riunione della cabina di regia nazionale in calendario per venerdì 11 giugno. I dati dell’epidemia, del resto, sono inequivocabili: da queste parti l’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti è scesa quota 23.

Ovvero pari a meno della metà del limite di 50, al di sotto del quale scatta la zona bianca se un livello del genere si mantiene per almeno tre settimane consecutive, secondo le regole drl governo. È il caso della Puglia, dove il numero dei positivi è in caduta da settimane: soltanto negli ultimi sette giorni diminuiti di quasi il 38 per cento.

L’addio al coprifuoco, però, non è l’unica novità che la zona bianca porta con sé. Ecco una guida per orientarsi.

Posso consumare un pasto seduto al bar o al ristorante senza limiti al numero di persone?

Sì, ma soltanto all’aperto. L’ordinanza con la quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha fatto chiarezza sul punto prevede un limite massimo di sei persone se il tavolo è allestito all’interno dei locali, a meno che non si tratti di persone conviventi: in quel caso vale la stessa regola prevista per i tavoli all’aperto. Nessun limite, dunque.

Ci sono limiti agli spostamenti?

No, è possibile spostarsi verso altre località della stessa zona bianca senza limiti di orario e senza doversi giustificare.

E se devo andare in un’altra regione?

Secondo le precisazioni di Palazzo Chigi, non ci sono limiti orari per spostamenti verso tutto il territorio nazionale se ci sono “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”, a meno che non si abbia il cosiddetto green pass (o “certificazione verde”). In quest’ultimo caso ci si può spostare senza doversi giustificare, ma restano in piedi i limiti orari previsti nella regione di destinazione. Per esempio: se, green pass alla mano, vado in una regione in zona gialla, dovrò rispettare il coprifuoco dalle 24 alle 5 e le regole per gli spostamenti verso altre abitazioni private che siano abitate da persone diverse rispetto al nucleo familiare. È sempre consentito il rientro nella propria residenza, al domicilio o abitazione.

Posso andare a casa di amici?

In base alle Faq pubblicare su sito Internet della presidenza del consiglio, “a chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano”. Non ci sono quindi limiti ai ritrovi di persone all’interno delle abitazioni. Se però dalla zona bianca si valicano i confini e ci si sposta in un regione o in un comune giallo, allora – come detto – valgono le regole del luogo di destinazione.

Quali attività riaprono? Per esempio, posso andare in una piscina che non sia all’aperto o in parco divertimenti?

Con l’entrata in zona bianca possono ripartire tutte le attività e gli esercizi commerciali ancora chiusi: ricevimenti per matrimoni, unioni civili, battesimi, cresime e tutte le altre cerimonie civili o religiose (ma con il “green pass”). Anche se, va detto, queste attività sarebbero comunque ripartite dal 15 giugno anche in zona gialla. Via libera alla riapertura delle piscine al coperto, che dunque viene anticipata (nelle zone gialle si parte dal 1° luglio). Porte aperte anche a parchi divertimento, acquatici e tematici, come a sale giochi e sale scommesse, convegni e congressi, eventi sportivi nei palazzetti al chiuso (con un massimo di 500 spettatori e impianti riempiti per un quarto della loro capienza). Anche per queste attività, l’ok sarebbe arrivato il 1° luglio. (Rep)