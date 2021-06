Amministrative: centrodestra in frantumi, centrosinistra pure

Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, il commissariamento e tutto quel che ne è seguito, ci si aspettavano schieramenti polarizzati intorno a pochi nomi. Così non è stato in tante realtà che si sono trovate in simili condizioni, così non sarà a Cerignola. Piuttosto si registra l’eccessiva frammentazione degli schieramenti e dunque il gioco di molti a svolgere il ruolo di “ricostruttore”. Primo tra tutti l’ex-sindaco “sciolto” Franco Metta, nonostante sia giunta in appello la sentenza di incandidabilità.

CENTRODESTRA IN FRANTUMI Il nome di Gianvito Casarella – al momento il più probabile tra i candidati a guidare la coalizione di centrodestra – non vede unite neppure tutte le anime di Fratelli d’Italia. I giannatempiani – ovvero gli uomini col più consistente pacchetto voti -, pronti a turarsi il naso, non fanno salti di gioia per Casarella. La Lega – sopratutto dopo il caso Foggia – in Puglia ha optato per la linea civica. Si parla di un accordo con Francesco Decosmo, che trova conferme da più parti, seppure ad oggi la Lega non ha ufficializzato alcuna scissione dal centrodestra unito(?). Gli altri partiti – molti dei quali valgono più come simbolo che come preferenze – propongono propri candidati per manifestare il no al nome di Fratelli d’Italia. Per Forza Italia c’è Grillo, per l’UDC Zoraide Lasalvia, per il Nuovo PSI Giuseppina Magnifico. Il nome che in molti vorrebbero e che potrebbe mettere d’accordo molti è quello di Antonio Giannatempo, che ha però fatto sapere di volersi candidare solo come consigliere. Secondo i ben informati il ginecologo attenderebbe l’investitura dal proprio partito (FdI); infatti se da un lato è vero che molti partiti direbbero si, il suo è fermo sul nome di Casarella. Insomma il rischio reale è di polarizzare l’intero centrodestra intorno a Casarella (Fratelli d’Italia, non al completo) e Decosmo (civiche e Lega); alcuni altri, simboli compresi, si sentirebbero quindi liberi di approdare verso altri lidi. La svolta potrebbe arrivare da un’imminente riunione barese.

CENTROSINISTRA DIVISO E’ già in campo Tommaso Sgarro, che ha incassato l’appoggio di Azione, Rifondazione Comunista, Partito Animalista e Italia Viva. L’ex-segretario Pd, a cui l’attuale gruppo dirigente non ha concesso la tessera 2020 sancendo di fatto la spaccatura, dopo sei anni di opposizione serrata a Metta, correrà come nel 2015 per l’elezione a sindaco. In attesa di essere ufficializzato invece il candidato del Pd, che dovrebbe essere Francesco Bonito. Al momento sul nome convergerebbe oltre ai dem, solo Articolo 1. In alto mare (sia per Sgarro che per Bonito, ndr) le trattative con il Movimento 5 Stelle: riunione dopo riunione non si riesce a deliberare una linea unitaria su uno dei due candidati. Anche Senso Civico ha parlato con entrambi. In bilico inoltre Michele Romano (Italia in Comune) che in pieno radiomercato lancia provocatoriamente la sua candidatura a Sindaco.

OUTSIDERS Rino Pezzano, Leonardo Paparella saranno della partita? E tutti coloro che si sono allontanati negli anni da Franco Metta (Loredana Lepore, Antonio Lionetti, ndr) dove veicoleranno il proprio consenso? I forzisti Natale Curiello e Paolo Vitullo a che tavolo sono seduti? Molti giurano a quello di Franco Metta, ma anche per questo non vi sono ufficialità. Come spesso accade, oltre coloro che vivono la propria candidatura in vetrina, c’è chi resta nel retrobottega e spesso è davvero determinante ai fini del risultato.