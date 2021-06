Audace Cerignola-Nardò 4-1, i gialloblu chiudono il campionato al settimo posto

Davanti ai propri tifosi, tornati dopo oltre un anno ad occupare gli spalti del “Monterisi”, l’Audace Cerignola supera 4-1 il Nardò e termina il campionato al settimo posto, ottenendo la settima vittoria interna consecutiva. Non delude nell’ultimo appuntamento stagionale il team gialloblu, che anche oggi rifila un poker all’avversaria di turno e si congeda nel migliore dei modi. Due modifiche per mister Pazienza nel 4-2-3-1: in porta c’è Guarnieri, in difesa Ciafardini al posto dell’infortunato Silletti. Danucci modifica sensibilmente il suo schieramento, in avanti c’è Granado supportato da Gallo-Lezzi-Potenza. E’ subito vantaggio cerignolano al 2′: Achik colpisce il palo su azione rapida, facile il tap in di De Cristofaro per l’ottava marcatura personale. Malcore al 9′ lanciato davanti a Centonze spreca l’opportunità del raddoppio, poi si fanno vedere gli ospiti con Potenza e Lezzi, sui quali interviene sicuro Guarnieri. Malgrado il caldo e le energie al minimo dopo una lunga e dispendiosa annata, l’incontro è assai gradevole: una leggerezza difensiva di Ciafardini non costa caro ai padroni di casa solo perché Guarnieri prima e Manzo poi risolvono al meglio (24′). Momento buono per i salentini, Guarnieri si dimostra attento anche sui tentativi di Gallo intervallati dalla volée appena alta di Malcore. Loiodice e Russo combinano bene sulla sinistra, il cross è raccolto di testa da Muscatiello, parata plastica di Centonze. Al 40′ Loiodice pesca Malcore, la rete sembra fatta ma l’attaccante angola troppo con l’esterno. Si va al riposo con gli ofantini avanti con il minimo scarto.

In avvio di ripresa, Potenza lambisce il palo, a seguire ben tre occasioni in pochi secondi per l’Audace: Russo, Muscatiello e di nuovo Russo sono murati dal neoentrato fra i pali Mirarco. Tre minuti vertiginosi (50′) chiusi dallo strepitoso riflesso di Guarnieri sulla battuta ravvicinata di Granado. Il raddoppio giunge quando il cronometro segna il 55′ ed è la classica, letale ripartenza gialloblu: Esposito serve Malcore, destro nel sette e ventunesimo centro per il capocannoniere del girone H. Il feeling eccelso fra Loiodice e Russo vive una nuova puntata al 64′: il fantasista serve l’esterno, palla in rete per il settimo gol di una annata fantastica del classe ’99. Guarnieri sbarra la strada nuovamente a Granado, ma deve arrendersi al subentrato Politi e al suo rasoterra per il punto del 3-1, nato da un disimpegno leggero di Manzo (71′). Il Cerignola ha la possibilità di aumentare il bottino, la percussione solitaria di Esposito termina alta (78′), a questo punto manca all’appello solo Loiodice. Il folletto barese imbeccato da Esposito esibisce una dolce palombella che si spegne in fondo al sacco (80′), quinta gioia per il dieci gialloblu. Nel finale Verde, che aveva rilevato Malcore, spara addosso a Mirarco il possibile 5-1, nel recupero Godano chiama alla deviazione in angolo il portiere leccese.

Triplice fischio e festa completa anche nel post gara: saluti e ringraziamenti per ogni componente di una squadra che ha disputato un torneo comunque sia da ricordare e nel quale resteranno le scoppole inferte ad alcune delle protagoniste annunciate e la palma di migliore attacco del raggruppamento. Applausi per tutti e un arrivederci alla prossima stagione, in attesa delle mosse societarie e dirigenziali: il Cerignola ha evidenziato una ottima base, respingendo le sirene per alcuni elementi e impiantandone qualche altro di livello, le “cicogne” potrebbero dire ampiamente la loro.

AUDACE CERIGNOLA-NARDO’ 4-1

Audace Cerignola (4-2-3-1): Guarnieri, Ciafardini (54′ Spinelli), Manzo, Acampora, Russo, De Cristofaro, Esposito (87′ Barrasso), Achik (54′ Godano), Muscatiello, Loiodice (87′ Nardella), Malcore (81′ Verde). A disposizione: Fares, Allegrini, Amabile, Lioce. Allenatore: Michele Pazienza.

Nardò (4-2-3-1): Centonze (46′ Mirarco), Palazzo, De Giorgi, Mengoli (46′ Dorini), Nicolao, Cancelli (58′ Politi), Scialpi, Gallo (67′ Caputo), Lezzi, Potenza (81′ Leuzzi), Granado. A disposizione: Trinchera, Rimoli, Massari, Lamacchia. Allenatore: Ciro Danucci.

Reti: 2′ De Cristofaro (AC), 55′ Malcore (AC), 64′ Russo (AC), 71′ Politi (N), 80′ Loiodice (AC).

Ammoniti: nessuno.

Angoli: 3-8. Fuorigioco: 7-3. Recuperi: 1′ pt, 3′ st.

Arbitro: Silvera (Valdarno). Assistenti: Castiglione (Frattamaggiore)-Conte (Napoli).