Dal 18 al 20 giugno Cerignola ospiterà il campionato regionale di scacchi

Si disputerà per la prima volta a Cerignola dal 18 al 20 giugno presso la sala ricevimenti Villa Torre Quarto. Avrà inizio il 18 giugno 2021 alle 16.30 per terminare domenica 20 giugno alle 19.00 il campionato regionale di scacchi, che si svolgerà per la prima a volta a Cerignola e che ritorna nella provincia di Foggia dopo ben 13 anni. L’ASD Cerignola Scacchi, nata nel 2018, ha da subito puntato sui bambini e ne ha coinvolto i genitori, tanto che nel weekend vedremo tanti Cerignolani, bambini e adulti, darsi battaglia sulle 64 caselle. L’organizzazione di questo evento straordinario ha richiesto un luogo di svolgimento di altrettanta importanza, per questo sede del torneo sarà la sala ricevimenti Villa Torre Quarto.

Grazie agli sponsor, Dok Famila, Oknoplast, La Cattolica assicurazioni, Tabaccheria del Levante, La bella di Cerignola, Cantine Elena Fucci e con il patrocinio del Comune di Cerignola, sono stati messi a disposizione dei partecipanti numerosi premi in denaro, ma anche in prodotti del nostro territorio di rinomata eccellenza. I soci organizzatori della ASD Cerignola Scacchi sono certi della buona riuscita del torneo e degli ottimi risultati che gli allievi otterranno. A breve grazie ad un contributo messo a disposizione dal Comune di Cerignola per le associazioni che hanno proposto progetti meritevoli, avvieremo un corso gratuito di scacchi presso il centro Don Antonio Palladino, destinato a venti ragazzi. È già partito invece giovedì 10 giugno il corso gratuito destinato agli adulti presso la sede dell’associazione in largo Costantino Imperatore. Il circolo vanta al suo interno, dirigenti sportivi, arbitri, istruttori, campioni e promesse. Il referente del progetto, CM Luigi Ciavarra, invita tutti ad avvicinarsi al circolo e scuola di scacchi e ad assistere al campionato regionale nel week-end.