Incandidabilità Metta: ecco le ragioni della Corte d’Appello

L’ordinanza n.1792/2021 della Corte d’Appello di Bari ha dichiarato l’ex sindaco di Cerignola Franco Metta non candidabile in vista delle prossime elezioni comunali, che si terranno verosimilmente quest’autunno. Nelle 29 pagine del provvedimento i giudici di secondo grado hanno ribaltato la decisione emanata del Tribunale di Foggia che, al contrario, aveva dato disco verde all’ex sindaco, rigettando la richiesta di incandidabilità avanzata dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Foggia.

DUE SENTENZE, DUE VALUTAZIONI DIVERSE

Questione controversa: erano sussistenti collegamenti tra gli amministratori e la criminalità locale (nel caso di specie, Metta e l’arch. Tommaso Bufano, per il quale invece è stata respinta la richiesta di incandidabilità, n.d.r.) tali da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’ente? Secondo il giudice di prime cure no. Pur ritenendo «sussistenti concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamenti diretti dell’ex Sindaco con la criminalità organizzata di tipo mafioso di Cerignola» aveva però affermato che «essi non avevano determinato un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, né compromesso il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione comunale o il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati». Di diverso avviso è stato il collegio della Corte d’Appello, secondo il quale, tali elementi invece «confermano chiaramente la presenza all’interno dell’apparato burocratico ed amministrativo del Comune di Cerignola, di persone legate da vincoli di parentela, affinità e frequentazione, con noti esponenti di spicco della criminalità mafiosa locale, nonché vincoli tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e imparzialità dell’amministrazione comunale».

«E’ evidente – prosegue la Corte – come la cattiva gestione del Comune di Cerignola si sia in concreto oggettivata in una ripetuta e intenzionale protezione, da parte dell’ex Amministrazione Metta, degli interessi economici di una famiglia legata alla criminalità locale e tanto induce a ritenere che si sia verificata una significativa alterazione del buon andamento e dell’imparzialità dell’ente locale». Inoltre, condividendo le doglianze del Ministero dell’Interno (parte ricorrente del processo) la Corte si è spinta oltre e ha censurato l’iter logico seguito dal Tribunale di Foggia che, secondo la Corte, aveva erroneamente fatto «valutazione individuale e atomistica dei fatti addotti dalle Pubbliche Amministrazioni, sconfinante nell’indebita valutazione di profili ad appannaggio esclusivo del giudice amministrativo, laddove gli stessi fatti, esaminati complessivamente, unitamente a quelli indebitamente trascurati, avrebbero dovuto condurre a ben altre conclusioni». In sintesi, il Tribunale di Foggia, anziché limitarsi ad accertare la riconducibilità agli amministratori delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento così come descritte nel provvedimento di scioglimento, avrebbe ‘esorbitato’ il suo compito effettuando una valutazione riservata al Giudice Amministrativo sulla sussistenza e la rilevanza degli elementi ‘concreti, univoci e rilevanti’ che giustificano il provvedimento dissolutorio. Valutazione che tra l’altro è stata fornita nel novembre 2020 dal TAR Lazio, che ha confermato il provvedimento di scioglimento del Comune.

SCENARIO APERTO

Il provvedimento in questione, tuttavia, non è esecutivo. Perché possa spiegare i propri effetti è necessario che passi in giudicato, cosa che non accadrà in tempi brevi perché, come ha annunciato lo stesso Metta, il penalista proporrà ricorso in Cassazione. Quindi la sua candidatura a sindaco sarà valida fino all’intervento della sentenza definitiva, che non è neanche detto venga pronunciata entro la data delle votazioni.