Spaccatura nel Pd, ma a rimetterci è il centrosinistra

Centrosinistra in fibrillazione e in attesa di conoscere il secondo candidato. Se Tommaso Sgarro ha ufficializzato la sua discesa in campo, sostenuto da Azione, Rifondazione Comunista e Partito Animalista, il Partito Democratico sta definendo i dettagli prima di uscire allo scoperto. «C’è un ragionamento importante sulla candidatura di Francesco Bonito» ha confermato lo scorso 10 giugno Daniele Dalessandro, componente delle segreteria Pd, intervenendo alla trasmissione televisiva SpazioCittà di Telesveva.

E sarà dunque Francesco Bonito, con grande probabilità, a guidare i dem e, per adesso, Articolo 1. Incassa inoltre un mezzo si da Italia in Comune ma non, per il momento, da Senso Civico. «Italia in Comune sarà a sinistra. Siamo al tavolo con il Pd. Bonito potrebbe rappresentare un nome importante in questa fase. Lo ritengo all’altezza» afferma Michele Romano intervenendo alla trasmissione SpazioCittà di Telesveva. Senso Civico è di parere opposto. «Francesco Bonito non è aggregante per le liste e non è aggregante per i cittadini» dice nello stesso consesso il segretario Domenico Bellapianta.

I tavoli di alcune settimane fa, quando si discuteva sui nomi, vedevano tra questi Tommaso Sgarro, Francesco Bonito, Maria Dibisceglia, Michele Romano e Lucia Lenoci (M5S). «Evidentemente su nessuno di questi nomi, non il partito democratico, ma tutte le forze politiche del centrosinistra, hanno trovato la sintesi, perché evidentemente non riuscivano a trovare su quel progetto che camminava sulle gambe del dottor Sgarro una identità, una rappresentanza». Ad affermarlo è Dalessandro, ma di fatto neppure il nome dell’onorevole Bonito pare, almeno fino ad ora, aver creato entusiasmo. E non per colpa del magistrato, ma delle mosse Pd. L’idea di un progetto largamente condiviso non ha convinto, dopo che i dem hanno giocato a fare il passo indietro sul nome di Maria Dibisceglia, facendo capire a tutti che puntavano solo e soltanto sull’onorevole.

Anche a casa dei pentastellati non c’è pace. Chi con il Pd e chi contro. L’ipotesi di tirarsi fuori o di non presentare neppure una lista non è per il momento scartata; così come la possibilità di approdare da Tommaso Sgarro. E a chi ancora ipotizza un centrosinistra unito risponde indirettamente Dalessandro raccontando le circostanze nelle quali è maturata la spaccatura che è tutta dem, tra l’attuale gruppo dirigente e Sgarro. «Il congresso del 2017 del Partito Democratico di Cerignola ha segnato la frattura quasi verticale che nasce e matura all’interno proprio di quel grande gruppo che ha sostenuto l’onorevole Elena Gentile. Quindi quello strappo si consuma all’interno del Partito Democratico di Cerignola rispetto ad alcune dinamiche di gestione del partito». Spaccatura nel Pd, ma a rimetterci è il centrosinistra. Centrosinistra che poi proprio il Pd vorrebbe unire.