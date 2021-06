Quanto costa il dominio per un sito?

Quando si prende in considerazione lo sviluppo di un sito web, per uso personale o per la propria attività, bisogna necessariamente fare i conti con i relativi costi da sostenere per i servizi necessari ad un perfetto funzionamento del proprio portale online. Esiste la possibilità di creare siti web in maniera completamente gratuita e a zero spese, ma i servizi utilizzabili in tal senso sono ben lontani dall’avere prestazioni di qualità e dal garantire un sito web che si possa definire professionale. Difficile dire a priori quali siano i costi per l’apertura e il mantenimento di un sito web, perché ogni soggetto ha esigenze diverse in relazione allo scopo che desidera ottenere dalla sua presenza in rete. Per un utilizzo amatoriale è possibile sviluppare un blog o un sito web professionale a costi decisamente contenuti, mentre se si vuole ad esempio aprire un e-commerce in grado di gestire migliaia di accessi in contemporanea i costi complessivi possono salire anche sensibilmente. Una delle spese più basse da affrontare per la gestione di un sito web è sicuramente il costo del dominio, un elemento fondamentale che implica una sorta di “affitto” virtuale a un costo di rinnovo con cadenza generalmente annuale.

Cos’è un dominio

Un dominio non è nient’altro che l’indirizzo web del proprio sito, ben visibile nel browser durante la navigazione. Quest’ultimo è generalmente composto dalla classica dicitura www che precede il nome stesso del dominio, al quale segue l’estensione, ovvero .it, .com o altro. L’utilizzo di un dominio semplifica di molto la ricerca di un sito web in quanto, in alternativa, si dovrebbe utilizzare una stringa numerica difficilmente memorizzabile. Per fare un paragone, è un po’ come se fosse l’indirizzo della propria abitazione: in mancanza infatti di un nome preciso e facilmente identificabile, dovremmo far riferimento a complesse coordinate geografiche per raggiungere una determinata località, modalità decisamente scomoda nell’applicazione pratica.

Come acquistare un dominio?

Acquistare un dominio è una delle principali operazioni che si effettuano durante la creazione di un sito web. La procedura di acquisto è piuttosto semplice e non necessario, per eseguirla con successo, avere particolari competenze tecniche. La scelta del provider che fornirà lo spazio web è, in questa fase, indifferente: se si acquista un dominio non è infatti necessario per forza di cose acquistare un servizio di hosting dallo stesso provider, anche se per comodità spesso si acquista hosting+dominio tramite lo stesso fornitore. Ciò non elimina l’opportunità di spostare, in futuro, l’intero sito presso un altro provider, mantenendo il dominio presso il provider iniziale. Una volta selezionato il fornitore autorizzato ad erogare il servizio, è necessario individuare con precisione quale nome e quale estensione si desidera acquistare ed eseguire un’importante fase di verifica, che durerà pochi istanti: digitando il dominio prescelto all’interno del sito del fornitore si potrà scoprire in un solo click se quest’ultimo è disponibile per l’acquisto. Un esito negativo significa che il dominio ipotizzato è già stato comprato da un altro cliente, mentre in caso di esito positivo sarà sufficiente inserire i propri dati di pagamento e fatturazione e, in pochi minuti, il processo d’acquisto dominio sarà terminato.

Costi di un dominio

Quali sono i costi di un dominio? Molte persone sono preoccupate dal costo del dominio, mentre in realtà si tratta, come accennato, della componente più economica dell’intero pacchetto necessario per avere un sito web perfettamente funzionante. I domini web hanno infatti un costo che si aggira mediamente intorno ai 10-15€ + IVA, per le estensioni più comunemente utilizzate, come ad esempio .it o .com. Esistono poi estensioni particolari e più specifiche, che possono però far aumentare il costo del dominio di diverse decine di euro. È bene inoltre evidenziare che il dominio non diventa di proprietà dell’acquirente, una volta acquistato, ma viene semplicemente concesso in una sorta di comodato d’uso all’utilizzatore finché verrà pagata la relativa spesa da sostenere, con cadenza periodica. Scelto e acquistato il dominio si potrà poi procedere all’acquisto del servizio di hosting più idoneo alle proprie esigenze, così da realizzare il proprio sito web personale o il sito per la propria attività professionale.