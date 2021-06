Scontro Metta-Bonito, il magistrato: «tu sei un contiguo alla mafia di Cerignola»

Duello a distanza tra Francesco Bonito e Franco Metta. Alle affermazioni di quest’ultimo, dichiarato incandidabile in Appello e pronto a ricorrere in Cassazione, seguono quelle dell’ex-magistrato. L’ex-Sindaco aveva parlato di “trame” che avrebbero condotto alla sentenza di incandidabilità. Non ci sta ai pericolosi sottintesi Francesco Bonito che precisa come segue in un video comparso sul web.

«L’avvocato Metta assume che intanto la Corte d’appello lo avrebbe dichiarato incandidabile perché Francesco Bonito andando su e giù da Cerignola a Bari e il consigliere di Cassazione Giuseppe Dibisceglia, che lavora a Bari ed è un consigliere della Corte di appello di Bari, questi due magistrati avrebbero influenzato il collegio giudicante e avrebbero determinato il giudizio contro l’avvocato Metta che lui adesso ha preannunciato impugnerà per Cassazione. In altri termini ha accusato me, integerrimo magistrato in pensione che dopo 45 anni di onorato servizio è appunto stato collocato a riposo, di una condotta delittuosa. Analoga accusa infamante calunniosa l’avvocato Metta ha rivolto anche al dottor Giuseppe Dibisceglia, magistrato amato da tutti per la sua riservatezza, la cui colpa unica è quella di essere il papà dell’avvocato Maria Dibisceglia». Inoltre «accusando il dottor Dibisceglia di questo accusa e oltraggia la Corte di Appello di Bari, i tre magistrati della Corte di appello di Bari che ho detto, per inciso, personalmente non solo non conosco, ma non ho mai conosciuto e non ho mai incontrato».

Bonito querelerà nuovamente Metta. «Presenterò la nona querela a carico di Franco Metta e, con la querela per il reato di diffamazione pluriaggravata in mio danno, lo denuncerò anche per l’oltraggio previsto e punito dall’articolo 342 del codice penale perché lui ha oltraggiato una Corte distrettuale fatta di magistrati che fino a prova contraria sono magistrati perbene». Sull’incandidabilità e il ricorso in Cassazione Bonito è chiaro. «Se c’è una legge che dichiara che quando si stabilisce l’incandidabilità di una persona questa persona non si può candidare, è dovere delle istituzioni (la Cassazione, ndr) bruciare i tempi, arrivare prima delle elezioni comunali per evitare che un individuo siffatto si candidi, perché sarebbe una sconfitta dello Stato, una sconfitta della giurisdizione, una sconfitta della gente perbene. Chiederò all’antimafia, ai rappresentanti in parlamento di intervenire perché si sollecitino gli adempimenti per arrivare ad un giudizio. La Cassazione, come è inevitabile, dichiarerà il ricorso inammissibile».

E rivolgendosi ancora a Metta dice: «io vado dal Prefetto, vado dal Questore, vado dall’avvocato generale, vado da tutti coloro che hanno il pieno diritto di chiedere il rispetto della legge, il rispetto dei provvedimenti che gli organi legittimati e legittimi dello Stato italiano hanno adottato, perché tu sei un contiguo alla mafia di Cerignola secondo quello che dice il Presidente della Repubblica, la Corte d’Appello e il Prefetto di Foggia». Affermazioni forti che non lasceranno certamente indifferente Franco Metta.