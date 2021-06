Ares Flv Cerignola, ci siamo: domani l’andata della finale promozione a Trecate

Attesa agli sgoccioli per l’Ares Flv Cerignola: domani pomeriggio si disputerà la finale di andata per la promozione in serie A2 in casa dell’Igor Volley Trecate. Un appuntamento che è già storico per il volley e lo sport cittadino, perché mai una nostra rappresentante si era spinta così in alto, giocandosi l’opportunità di conquistare una seconda serie nazionale. Il team allenato dal duo Breviglieri-Ferrara arriva all’atto conclusivo con il vento in poppa: quattro vittorie su quattro nei playoff, avendo eliminato con un duplice 3-0 prima il Volley Reghion Reggio Calabria e poi la Sicom Akademia Sant’Anna Messina; tale ruolino di marcia ha determinato il piazzamento in seconda posizione fra le teste di serie e l’accoppiamento con la migliore ripescata delle squadre eliminate nelle semifinali. Il posticipo di sette giorni del confronto finale è servito per tirare leggermente il fiato in una stagione così anomala e prolungata, ma nell’ultima settimana le rossogialloblu si sono concentrate al massimo per riuscire a mettere il sigillo ad una annata già dagli altissimi livelli. Come sostenuto dal coach, quanto fatto finora è importante ma va messo da parte, avendo in mente soltanto di completare l’opera e raccogliere i frutti di un campionato condotto magistralmente comprendendo altresì che si tratta di un impegno sicuramente laborioso e da far proprio a denti stretti.

L’avversario sarà la formazione under 19 della Igor Volley Novara, vicecampione d’Italia a livello di prima squadra: le piemontesi hanno chiuso la regular season al terzo posto nel girone A1, mentre nei playoff hanno superato al primo turno la Pallavolo Nottolini Capannori e sono state sconfitte in semifinale al golden set dalla Lilliput Settimo Torinese; il successo nel derby di andata ha rappresentato il passepartout per il ripescaggio come migliore sestetto fra le eliminate. Il tecnico Matteo Ingredda ha a disposizione ragazze nate fra il 2002 e il 2004, fra cui si segnalano la centrale Frigerio e le attaccanti Badalamenti e Bolzonetti. Tutte giocatrici di prospettiva e dall’interessante avvenire, la cui sfrontatezza e voglia di emergere tipiche della gioventù (ottenuto il titolo territoriale di categoria) può costituire un fattore sul quale le ofantine devono porre molta attenzione.

Una finale ostica e in cui ogni dettaglio farà la differenza: dal canto proprio, l’Ares conterà sull’esperienza di elementi quali Martilotti, Morone, Muzi e Montechiarini, ma soprattutto sulla compattezza di un gruppo che nelle fasi precedenti ha saputo fronteggiare e superare con grande tenacia i momenti difficili. Primo servizio al pala Agil di Trecate alle ore 17: la Cerignola sportiva è al fianco della Flv.