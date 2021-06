Va all’Igor Volley Trecate la finale di andata, Ares Flv Cerignola battuta 3-1

Dopo due ore di gioco intensissime, è l’Igor Volley Trecate ad aggiudicarsi la gara di andata della finale promozione in serie A2: l’Ares Flv Cerignola si arrende 3-1 (29-27; 24-26; 25-14; 25-19 i parziali). Coach Breviglieri conferma il 6+1 di partenza: Muzi in regia e Morone sulla diagonale; Martilotti e Ferrara di banda; Montechiarini e Nerotti centrali, più Pisano libero. Ingratta schiera: Picchi alzatrice e Badalamenti opposto; Orlandi e Bolzonetti laterali; Frigerio e Costantini sottorete e Tellone in difesa. Le squadre rispondono colpo su colpo nelle prime fasi, la parità procede fino al primo mini break ospite (6-8, ace Ferrara), Montechiarini presente in posto 3. Trecate molto bene con le centrali, risponde Neriotti e il muro di Muzi vale il +3 e a seguire altro ace Morone (8-12) per il primo timeout locale. Bene il muro dell’Ares, Montechiarini ferma Badalamenti ed è 11-15, sale in cattedra Costantini dall’altra parte e le padrone di casa tornano sotto (15-16), il servizio vincente di Orlandi porta l’aggancio: Breviglieri chiama a raccolta le sue ragazze, Bolzonetti firma il sorpasso, Morone rompe la serie piemontese, Montechiarini controsorpassa (17-18). Botta e risposta avvincente, Ferrara mette giù il 21-22, due volte Costantini per il 23-22 e seconda interruzione Breviglieri. C’è però il set point di casa: Ferrara annulla il primo, attacco out delle igorine e si va ai vantaggi. Ancora Ferrara (24-25), ma si continua: la spunta Trecate in un set lunghissimo.

Punto a punto anche in avvio di secondo parziale: le attaccanti mancine della Igor creano grattacapi alle ofantine (6-4): Binetti per Ferrara in ricezione, le giocatrici di Ingratta accumulano altre due lunghezze; momento di difficoltà per le ospiti, che non riescono a rendersi incisive con continuità in battuta: tuttavia rimontano in ragione di errori di misura delle giovani rivali agganciando con Morone, segue un bis ravvicinato di Neriotti e poi Martilotti per l’11-12. Cerignola spinge e cerca di fuggire (11-15) trovando un ottimo turno al servizio di Morone: fondamentali nel frangente alcuni muri di Montechiarini utili a tenere a distanza le novaresi, ci pensa poi Morone a rimettere la Flv sul +4 (17-21). Tre palle set sul 21-24, all’Ares viene il braccino e si va nuovamente ai vantaggi: stavolta Morone rimette in equilibrio il conto, in un altro periodo assai dispendioso.

Continua serrata la battaglia sul parquet, le formazioni si impegnano al massimo su ogni scambio: Ferrara (di nuovo in campo) in parallela per il 5-6, la Igor fa leva sulla solita Costantini. Il primo scatto è di Cerignola (6-9), ritrovando efficacia nel fondamentale di battuta, ma ancora Costantini si rivela una spina nel fianco e così e pari 9, Orlandi mette la freccia poi muro Bolzonetti. Rientra Binetti, dopo sei punti di fila di Trecate il tecnico cerignolano stoppa il gioco malgrado la Flv perda progressivamente morale e sbagli molto in prima linea: di contro, l’Igor in gran fiducia non accenna a togliere il piede dall’acceleratore e capitalizza uno straordinario giro al servizio di Orlandi che porta il tabellone sul 18-9. Rifiata Muzi in regia (dentro Losciale), frazione ormai in discesa per le locali e da archiviare in fretta per le rossogialloblu.

Tornano in campo le titolari, l’Ares piazza subito lo 0-3 che causa lo stop di Ingratta: il sestetto cerignolano si compatta e prova a dettare legge, Morone e Ferrara a segno (1-7). La tenacia delle under 19 novaresi non viene meno (6-8), mentre quando ne hanno la possibilità Martilotti e compagne insistono, col capitano in evidenza (6-12): la partita segue fasi alterne, perché la Igor rimonta nuovamente e impatta a quota 14 col muro di Frigerio e supera con Bolzonetti. Dopo il 16-14 altro timeout Breviglieri, che nel frattempo ripropone Binetti e poi Losciale: ciononostante le piemontesi si producono in un corposo break come già successo altrove nel match e costringono le ofantine ad alzare bandiera bianca mediante l’ace di Badalamenti.

Nel ritorno di domenica prossima al pala “Dileo”, l’Ares Flv è chiamata ad una impresa per centrare il salto in A2: deve restituire la sconfitta con un punteggio di 3-0 o 3-1 e giocarsi il tutto per tutto poi al golden set. Non sarà semplice contro una squadra dimostratasi oggi ricca di talento ma allo stesso tempo imprevedibile: Cerignola non ha saputo massimizzare le pause delle rivali e ha evidenziato problemi nel gestire uno scarto di diversi punti (stranamente, data l’esperienza delle sue atlete). Il primo round è andato alle novaresi, comunque vada a finire il 27 giugno, di certo le rossogialloblu proveranno a ribaltare con ogni sforzo la situazione.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 4, Morone 14, Martilotti 12, Ferrara 8, Montechiarini 12, Neriotti 7, Binetti 1, Losciale, Pisano (libero).