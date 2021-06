Non simboli ma persone, Sgarro presenta (dal palco) la coalizione

Ritorna in piazza Tommaso Sgarro, il docente universitario candidato a Sindaco, e lo fa appena una settimana dopo il primo comizio. Il tutto mentre su altre sponde regna l’incertezza di candidature e nomi, oltre che scarsezza di idee e visioni di città. Sul palco, al fianco del ricercatore universitario, i rappresentanti dei partiti – i primi ma non i soli – che condivideranno con la compagine civica questo percorso. Da Azione a Rifondazione Comunista, dalle civiche al Partito Animalista.

«E’ giungo il momento per un concreto impegno colitico a protezione dei più deboli – dice proprio Michele Buttiglione del Partito Animalista -. Dobbiamo fare in modo che la politica sia attenta al mondo dell’animalismo. Abbiamo deciso di partecipare concretamente, al fianco di Tommaso Sgarro». «Saremo in tanti alle prossime comunali, ma per quanto ci riguarda abbiamo già scelto chiaramente – tuona invece Savino Franzi, segretario cittadino di Rifondazione Comunista -. E’ Tommaso Sgarro la persona giusta. Con lui, con l’associazione Noi, c’è già una collaborazione fattiva». Visione comune che esiste anche con il gruppo cerignolano di Azione. «In questi mesi abbiamo parlato di temi e di quella visione di città con cui vorremmo confrontarci con tutte le forze politiche della città, senza paura, in maniera sincera, con al centro solo una cosa: Cerignola – riferisce Pierluigi Lapollo di Azione alla presenza dell’Onorevole Nunzio Angiola -. Non chiacchiere ma temi concreti. Un’attenzione nuova per la Zona Industriale, il progetto “Capacciotti”, il ripristino delle “consulte” per scuola, sport, cultura e attività, il marchio DeCo, la costituzione di una compagnia stabile di integrazione culturale presso il Mercadante. Aspettiamo gli altri e li aspettiamo dove si fa politica: tra la gente, tra le vie della città, nelle piazze, sui posti di lavoro. Troppo facile giocare con i sentimenti della gente postando comodi video in poltrona, sui social chiosa Lapollo -. Lasciamo le offese agli altri e le becere diatribe ad altri ancora. Quella non è politica».

«La scorsa settimana abbiamo urlato di più ed è servito a svegliare coscienze e persone – afferma dal palco Tommaso Sgarro -. Abbiamo anche svegliato certi animali preistorici. Abbiamo portato qui sul palco altri pezzi di questa compagine, coalizione si diceva un tempo. Un gruppo di persone, non di gente che crede di essere il padre eterno. Non vale la pena stare a fare video su Facebook dal proprio studio. Preferiamo stare in piazza con i cittadini. Questo è il palco di chi crede in una Cerignola coraggiosa». Sgarro spiega le ragioni della discesa in campo di questo gruppo. «Ne vale la pena (di candidarsi) – dice -. Perché io non mi rassegno. Non siamo i migliori, ma siamo persone laboriose che vogliono il meglio per questa città. In questo momento il paese è in difficoltà. Mentre i dinosauri si fanno la guerra c’è in mezzo una città che soffre. Sulla precedente amministrazione ha già detto tutto lo Stato. Il tema non è la via giudiziaria, fermateli, fermatelo. Lo Stato ha già bocciato i vecchi amministratori. Adesso c’è Cerignola da mettere al centro, non il proprio autocompiacimento. Qualcuno fermi Jurrasic Park, questa lotta tra dinosauri». Sulla candidatura invece l’ex-segretario Pd non ha dubbi rispetto alla propria discesa in campo, per la seconda volta, e rifiuta l’idea del carrierismo. «Sapete quanta gente mi ha ha detto “fatti da parte”, tu hai una bella prospettiva d’avanti. A me il carrierismo politico fa schifo. Coloro i quali fanno questi ragionamenti politici fanno schifo. Ci metto la faccia e prendo un impegno. Anche un professore, precario della ricerca come me, può decurtarsi lo stipendio da sindaco del 50%. E quel denaro accantonato costituirà un fondo a sostegno della prima Infanzia» annuncia. «Non venitemi a fare le paternali sulle radici e sull’appartenenza, perché potrei scrivere libri, ma anche sputtanare ‘chi siamo noi’ e ‘chi siete voi’».

Il progetto di Sgarro nei fatti si rende attrattivo giorno per giorno. Diversi i contatti con associazioni, gruppi, movimenti. Le liste potrebbero aumentare nelle prossime ore, perché le sedie scomode ai tavoli delle trattative alimentano l’insofferenza di alcuni partiti, tanto a destra quanto a sinistra.