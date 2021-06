Cerignola, i Cinque Stelle ancora fuori dalle coalizioni

Dopo aver parlato nelle scorse settimane sia con la compagine civica di Tommaso Sgarro che con Pd e Articolo Uno, il Movimento 5 Stelle non s’è ancora apparentato con nessuno. Di fatto i pentastellati cerignolani, così come i vertici provinciali, ponderano la scelta, con la volontà di non affrettare un accordo che possa rivelarsi infruttuoso o poco vantaggioso. Sarebbero proprio i temi al centro del dibattito, le questioni care al movimento (come l’ambiente), prima ancora di certe garanzie.

Fermo il Partito Democratico, che non ha ancora ufficializzato il proprio candidato Francesco Bonito, proprio in attesa di chiudere un eventuale accordo con pentastellati e Senso Civico. Questi ultimi, in particolare, starebbero accarezzando l’idea di correre in solitaria, viste le riserve – espresse pubblicamente in Tv – sul magistrato. Anche per i grillini, alla fine, non stupirebbe una scelta simile.