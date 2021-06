“Alla ricerca del Sacro Graal: tra storia, archeologia e mistero”, venerdì 25 a Torre Alemanna

Il Club per l’Unesco di Cerignola, in compartecipazione con il Lions Club Torre Alemanna e con il Patrocinio del Comune di Cerignola, venerdì 25 giugno alle ore 21 organizza il primo evento, in presenza, aperto alla cittadinanza di Cerignola, in una cornice suggestiva come Torre Alemanna, unico insediamento fortificato dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea, nel cuore della borgata denominata Borgo Libertà, ubicata a circa 18 km da Cerignola. L’evento spettacolo è di Stefano Conti, autore e protagonista in scena.

E’ in realizzazione in piazze, parchi, aree archeologiche e teatri d’Italia e che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Su invito di Comuni, Club per l’Unesco, Gruppi Archeologici e Associazioni Culturali, lo spettacolo è allestito dallo staff tecnico di Stefano Conti, che provvede al materiale di scena e tecnico (proiettore, schermo, casse, microfoni, luci, mixer, ecc.). A metà tra storia e giallo, archeologia e mistero, si tratta di un incontro divulgativo sul Sacro Graal, una delle più note reliquie cristiane. Uno spettacolo culturale dello storico e scrittore Stefano Conti, che indaga su un mistero ancora irrisolto: nonostante varie missioni scientifiche, a tutt’oggi il Graal non è mai stato trovato. Lo spettatore viene coinvolto in un emozionante viaggio nello spazio, ma anche nel tempo: dai siti archeologici di epoca romana alle chiese dell’Italia medievale fino ai castelli nazisti. Vengono mostrate immagini di siti archeologici dove si ipotizza sia stato portato il Graal: Glastonbury (Inghilterra), Montsègur (Francia), Valencia (Spagna), Siena e Genova (Italia). Tramite video e musiche verranno anche rivelate verità nascoste su noti personaggi storici.

Nel corso dell’evento due attori teatrali interpretano brani significativi tratti dal giallo archeologico di Stefano Conti “Seguimi se vuoi”, un romanzo ricco di storia e suspense, scritto proprio con l’intento di indirizzare il lettore nella ricerca del Graal. In conclusione, un evento spettacolo tra opere d’arte e misteri irrisolti, epoche storiche e luoghi diversi, accompagnato da foto evocative di luoghi affascinanti, musiche e spezzoni di film, alternati a interpretazioni attoriali.