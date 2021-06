Due ori e un argento agli assoluti regionali di nuoto per Adriana Compierchio

Si conferma ad alti livelli la crescita di Adriana Compierchio, tra i profili giovanili più interessanti del nuoto pugliese: la cerignolana classe 2003, nelle giornate del 13, 19 e 20 giugno scorsi ha gareggiato ai campionati assoluti regionali, tenutisi nella piscina del Cus Bari. Il bottino della tesserata per la società foggiana Mirage nuoto è stato di due ori e un argento: prima nei 200 m misti con il tempo di 2’25″28 e nei 50 m rana con il tempo di 33″85, seconda nei 50 m farfalla con la misura di 29″49. Tali risultati hanno determinato l’assegnazione della palma di atleta del mese da parte della delegazione Puglia della Federazione Italiana Nuoto, ma non solo: da oggi, la nuotatrice ofantina sarà in vasca nella prestigiosa competizione del Trofeo “Sette Colli”, giunto alla 58^ edizione, cimentandosi nei 100 m rana.

Già nazionale juniores, Adriana farà parte della pattuglia pugliese che annovera la fresca primatista mondiale sui 50 m rana Benedetta Pilato e Elena Di LIddo, giusto per citare alcuni fra i nomi più rappresentativi del panorama italiano. Un grosso in bocca al lupo alla nostra atleta per la partecipazione all’evento internazionale allo stadio del Nuoto del Foro Italico, con l’augurio di continuare il proprio percorso fatto di medaglie e soddisfazioni.