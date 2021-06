Francesco Disanto ci riprova, candidandosi nuovamente a sindaco

Pubblichiamo di seguito e integralmente un comunicato stampa dei movimenti politici “Cerignola Adesso” e “Uniti per Disanto”, col quale si annuncia ufficialmente la candidatura a sindaco dell’avvocato Francesco Disanto, che partecipò già alla corsa alla fascia tricolore nel 2015.

I Movimenti politici “Cerignola Adesso” e “Uniti per Disanto” hanno deciso di partecipare alle prossime elezioni amministrative della città di Cerignola. Lo faranno candidando a sindaco l’Avv. Francesco Disanto, già candidato sindaco alle elezioni comunali del 2015 e candidato consigliere regionale nel 2020 nonché responsabile di Azione Forense, Sezione di Foggia-Capitanata. Una figura di alto spessore morale, culturale e politico, profondo conoscitore delle politiche del lavoro, perché specializzato in diritto del lavoro e sicurezza sociale presso l’Università degli Studi di Bari. Da oltre trent’anni impegnato nell’associazionismo, nel volontariato e nella politica sociale, si dedica quotidianamente alla tutela dell’ambiente e della salute, con all’attivo decine di eventi, manifestazioni e denunce per porre un argine al fenomeno incontrollato dei fumi tossici e dell’abbandono dei rifiuti in Capitanata. Bisogna cominciare a volare alto, con proposte politiche e con risorse umane dal profilo integerrimo, che abbiano nella competenza, serietà, onestà e autorevolezza, le caratteristiche di chi ama realmente la propria terra ed il bene comune. Cerignola ha bisogno di soggetti politici, che possano fornire qualità alla azione amministrativa, per essere punti di riferimento della necessaria rinascita sociale ed economica di un tessuto connettivo, che è stato fortemente violentato e depauperato dalla cattiva politica e amministrazione degli ultimi venticinque anni.