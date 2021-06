Il momento tanto atteso è arrivato: la Fighters del team Dibisceglia – Colucci, in collaborazione con la FTL del Maestro Francesco Schembri Taylor, darà vita alla quarta edizione dei campionati mondiali KKB – King of Kickboxing. Domenica 27 giugno 2021, presso Villa Bautier, a Cerignola (FG), andrà in scena uno degli eventi più importanti su scala mondiale, con atleti provenienti da tutto il mondo. Anche i cerignolani Maria Cavallo, Andrea Volpe e Valerio Modesto proveranno ad aggiudicarsi i titoli mondiali in palio.

