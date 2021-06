Tutto in una gara: l’Ares Flv Cerignola crede nella rimonta sull’Igor Volley Trecate

E’ tutto pronto al pala “Dileo” di Cerignola, dove domani (con primo servizio alle ore 16.30) si disputerà la gara di ritorno della finale promozione per la A2 fra Ares Flv e Igor Volley Trecate. Una sfida senza appello per la formazione guidata dal duo Brevgileri-Ferrara, chiamata ad una vera e propria impresa per centrare l’approdo nella seconda serie nazionale. Sabato scorso, nel match di andata, le piemontesi si sono imposte per 3-1 in una partita molto livellata nei primi due set, mentre nei successivi qualche passaggio a vuoto di troppo ha impedito alle rossogialloblu di invertire la rotta favorevole per le avversarie. Non ci sono alternative per l’Ares se vuole conquistare il salto di categoria: deve vincere 3-0 o 3-1 e poi giocarsi il tutto per tutto nel golden set per avere la meglio sulle giovani igorine. In settimana si è analizzato cosa non è andato nel confronto di sette giorni fa, l’avvicinamento è stato ancora più meticoloso del solito e tutti gli esponenti della società (dalla dirigenza allo staff tecnico) hanno espresso determinazione e unità nel voler raggiungere un traguardo mai toccato nella storia dello sport ofantino. E’ ovvio che la pressione sia tutta sulle spalle della Flv, purtuttavia l’esperienza e la qualità del gruppo non rendono inimmaginabile la rimonta: di sicuro non mancheranno grinta e voglia di lottare su ogni singolo pallone. Capitan Martilotti e compagne non lesineranno sforzi, motivazioni e sostegno a vicenda per raccogliere il frutto di una stagione quanto mai dispendiosa, estenuante e complicata per le motivazioni ormai ben note.

Dal canto proprio, l’Igor Trecate del coach Ingratta ha già ampiamente ottenuto i risultati propri di una squadra composta da under: la crescita esponenziale delle ragazze sia sotto l’aspetto tecnico che mentale, il cui premio è rappresentato dalla stessa possibilità di poter lottare per qualcosa di molto importante. Le novaresi opporranno le identiche armi del confronto precedente, ossia il fatto di giocare senza l’assillo del risultato, mettendo in mostra le doti delle sue atlete, fra cui Costantini, Bolzonetti, Badalamenti e Orlandi, le migliori di gara 1. Per le igorine non si tratterà di una gita di piacere, tutt’altro: stesse parole d’ordine da mettere in campo, ossia decisione e risolutezza. Si prevede nuovamente una battaglia serrata e intensa, Cerignola stavolta deve limitare quanto più può i momenti di blackout, che favorirebbero l’autostima delle giovani e valenti rivali. Tutto in una gara, come nelle migliori tradizioni dello sport: l’Ares Flv ci crede, il parquet del palazzetto di casa darà il suo responso su una annata comunque vada da ricordare.