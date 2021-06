L’IISS Pavoncelli va a 100 e lode

L’esame di Stato 2021 con le novità imposte dal covid-19, la preparazione “in quarantena”, non hanno compromesso i risultati finali delle studentesse e degli studenti del Pavoncelli. Quindici i “centisti” di cui cinque si sono aggiudicati la lode. Gli studenti che hanno tagliato il traguardo con il massimo dei voti sono:

AGRARIA: Dantone Ignazio Pio, Demonte Francesco con lode, Digregorio Vincenzo con lode, Merra Riccardo;

ABBIGLIAMENTO E MODA: Capocefalo Miriam con lode, Lombardi Mariagrazia con lode, Quarticelli Annarita, Troito Grazia con lode;

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: Sina Besim;

ENOGASTRONOMIA E OSP. ALBERGHIERA: Aucello Maria Francesca, Basile Leonella, D’Amelio Chiara, Mastricci Mariarosaria, Puro Eleonora.

«La comunità del Pavoncelli rivolge a voi studenti e alle vostre famiglie le congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto, risultato di un quinquennio di impegno, nel quale vi è stato possibile vivere in prima persona l’importanza del merito. I vostri eccellenti risultati sono motivo di grande soddisfazione, ma per noi non significa aver raggiunto mete definitive, ma sono ulteriore stimolo a proseguire nel cammino di crescita e miglioramento per rispondere sempre meglio alle esigenze di formazione culturale e umana degli allievi che scelgono il nostro istituto. Per questo siamo particolarmente orgogliosi e felici nel condividere questo percorso con chi, come voi, rappresenta un esempio di dedizione e impegno nello studio. A tutti i neodiplomati del Pavoncelli vanno i migliori auguri di una grande carriera nella prosecuzione degli studi o nel lavoro» ha concluso il preside Pio Mirra.