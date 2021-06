Presentato il candidato Francesco Bonito | Video

Nel cortile di Palazzo Coccia è stato presentato il candidato Francesco Bonito, sostenuto da Articolo Uno, Partito Democratico, Italia in Comune e Senso Civico. Ambiente, sanità e lotta alle disuguaglianze sono fra i punti cardine del programma politico dell’onorevole, posti in evidenza nella conferenza stampa tenutasi nella mattinata di lunedì 28 giugno. «Ho accettato questa candidatura – ha detto Bonito – perché ritengo che Cerignola versi in uno stato di crisi acutissima, economica, sociale, politica, e che esista una questione criminale, che Tommaso Sgarro, ad esempio, ignora totalmente». E nei confronti del competitor, nonché alleato mancato di coalizione, le rimostranze di Bonito si fanno più aspre: «La vicenda di Franco Metta non è solo giudiziaria, come la considera Tommaso Sgarro».

«È in atto con le forze politiche che mi sostengono un serrato dibattito su cosa vogliamo fare – ha rimarcato il magistrato -. Al primo posto un risanamento dall’intossicazione malavitosa che impoverisce e sta uccidendo la nostra economia sana. Poi la sicurezza urbana. E i finanziamenti che saremo capaci di attrarre, utilizzando il PNRR, la rigenerazione delle periferie. In più vi dico che Francesco Bonito non percepirà nemmeno un centesimo dell’indennità da Sindaco».

«In questa competizione elettorale – ha detto l’ex-giudice – distinguo quelli che si contrappongono lealmente. Chiunque rappresenterà questa parte della città avrà il mio rispetto. Ma accanto agli avversari ci sono i nemici. Con costoro io non voglio neanche parlare, con costoro non voglio avere nessun rapporto. E sono da una parte Franco Metta e dall’altra parte Tommaso Sgarro. Al pari di Franco Metta, e sullo stesso piano di Franco Metta, legalità a parte, io colloco Tommaso Sgarro».

Le possibilità di ricucitura dello strappo con Tommaso Sgarro appaiono, quindi, quasi azzerate: «Sgarro è stato avvicinato da una trentina di mediatori – racconta nella videointervista a lanotiziaweb.it Bonito -, i quali in precedenza mi hanno chiesto di poter intervenire per ricostituire l’unità della sinistra, che è un valore politico altissimo. A queste persone ho sempre detto di sì, che sono pronto – e lo dico pubblicamente – a fare non uno ma dieci passi indietro. Si ritiri anche Sgarro e la sinistra unitariamente cerchi di individuare un nuovo candidato sindaco».

Gioacchino Matrella

LA (NOSTRA) PRECISAZIONE L’auspicio, in vista della campagna elettorale che attende Cerignola, è che il candidato Francesco Bonito riesca a comunicare serenamente con questo giornale. E non sfruttando l’occasione di un’intervista. Da un uomo delle istituzioni e del suo calibro ci si aspetta una interlocuzione diretta ed esplicita, non una precisazione all’interno di una intervista che avrebbe dovuto vertere sulla sua discesa in campo e non su quel che scrive lanotiziaweb, sul modo e metodo d’uso della parola “centrosinistra”, su quel che fanno altri candidati.