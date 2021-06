Lega Cerignola: «Casarella è profilo adeguato, necessaria l’unità. La nostra lista c’è»

«Casarella è il miglior profilo per la candidatura a Sindaco. Ma adesso la partita non è più sul candidato ma sull’unità del centrodestra. Ci auguriamo che tutti remino nella stessa direzione». A riferirlo è Vincenzo Specchio, referente cittadino della Lega. «La partecipazione di tutto il popolo di centrodestra sarà determinante per il risultato elettorale di ottobre, che ci vedrà sicuramente protagonisti» aggiunge.

L’ANNUNCIO «La Lega di Cerignola chiude la lista dei 24 candidati consiglieri comunali». Il segretario cittadino Vincenzo Specchio e il dirigente provinciale Antonio Bonavita completano la lista dei 24 consiglieri comunali a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. «Giovani, imprenditori, professionisti, impiegati e commercianti: questi sono i candidati consiglieri della Lega di Cerignola. Un importante valutazione verrà fatta dal segretario cittadino e dal dirigente provinciale, quella di considerare anche una lista civica a supporto per allargare ai tanti simpatizzanti del partito che vogliono candidarsi».