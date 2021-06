Sgarro duro su Bonito: «solo pesanti attacchi, sembrava di ascoltare Metta»

«C’è da rimanere sconcertati per la prima uscita pubblica del candidato sindaco del Pd Francesco Bonito. A un certo punto sembrava quasi di stare ad ascoltare Franco Metta. Non mi hanno colpito i pesanti attacchi insulti rivolti alla mia persona, quanto piuttosto quelli rivolti ad amici, amiche, compagni che mi hanno prima chiesto di candidarmi e che oggi sostengono con forza e convinzione la mia candidatura». Comincia così il video di risposta che Tommaso Sgarro ha pubblicato in rete dopo quanto detto dal candidato Francesco Bonito in occasione della conferenza stampa di presentazione.

«Deridere il dottor Buttiglione, il partito che rappresenta, il partito animalista – dice Sgarro -, offende innanzitutto quella larga parte di cittadini e cittadini che quotidianamente con grande sacrificio cerca di dare protezione e futuro ad animali domestici. Una nostra concittadina in questo è stata un alfiere delle battaglie animaliste, a cui ha dedicato la sua, purtroppo, breve vita. Parlo di Chiara Valentino, che era schierata politicamente da una parte avversa, ma non per questo l’abbiamo mai derisa, attaccata. Al contrario abbiamo sempre dimostrato rispetto e sostegno per le sue battaglie. Penso all’amico Pierluigi Lapollo. Bonito potrebbe chiedere a molti di coloro che lo sostengono in via Mameli quale fosse lo spessore politico di Antonio suo padre – già assessore provinciale allo sport -, per tutti Tonino. Ma ciò che più ci ha ferito, e che troviamo inaccettabile, è il riferimento al compagno, e sottolineo compagno, segretario di Rifondazione Comunista, Savino Franzi e alla sua famiglia. Siamo certi, o quantomeno lo vogliamo sperare, che il dottor Bonito ignori quanto la famiglia di Savino sia stata duramente ed irrimediabilmente colpita dal Covid. Le scuse, come gli attacchi, dovrebbero essere pubbliche e doverose, non come atto del politicamente corretto, ma di umile rispetto verso il dolore di una famiglia, di una persona».

«Per il resto – prosegue – abbiamo iniziato la campagna elettorale in maniera completamente diversa e sarà così fino alla fine. Guardate anche i pronomi usati sono diversi. Continuo a credere che il “noi” venga prima dell’io e del tu, e sarà la chiave di volta della Cerignola del futuro. Noi continueremo a proporre soluzione, Bonito e qualcun’altro a proporre insulti. Saranno problemi loro. Aspettiamo invece con curiosità qualche idea su ambiente, welfare cittadino, rifiuti, agricoltura, biodistretto sociale, la mobilità, ztl, zona industriale e tanti altri temi, come il lavoro di qualità delle giovani classi di questa città. Al momento nessuna risposta, nessuna proposta, ma sarà anche un altro il tema che ci dividerà da qui alla fine di questa campagna elettorale. Noi ci impegneremo a costruire ponti laddove Bonito sembra preferire muri. Noi non consideriamo mai dei nemici chi come me in consiglio comunale ha denunciato e aperto uno squarcio sulla legalità della passata amministrazione, chi come me ha subito quotidiani insulti e ha subito le minacce di chi ci ha amministrato non potrà da me essere considerato un nemico, perché il nostro obiettivo non è una guerra fratricida magari a sinistra e prendere più voti di Bonito. Il nostro obiettivo è un po’ più alto, ossia il profondo rinnovamento della nostra città, che è possibile rinnovare soltanto cambiandola, se si forma una rinnovata classe dirigente che abbia ben chiara la consapevolezza di quali sono i nodi da aggredire, da sciogliere, quali sono i problemi, perché questa città la vive. Non saranno certo gli insulti di Bonito o di chi è stato destinato a distrarci da ciò, che ci impedirà di realizzare quello che vogliamo realizzare».

in conclusione «proprio come Franco Metta, anche Bonito tira dentro per i capelli in questa storia la dottoressa Elena Gentile, persona stimata e stimabile di questa comunità. Ha dato tanto politicamente a questa comunità e può camminare per strada a testa alta. Molti di quelli che sono vicino oggi all’onorevole Bonito, devono tanto in termini politici, umani e personali alla dottoressa Gentile. Ecco, ci vuole rispetto, perché in questi anni è mancato il rispetto. Bonito riparte dagli stessi punti deboli della passata amministrazione di Franco Metta, cioè l’assenza di rispetto nei confronti di tutti, delle cittadine e dei cittadini, delle parti politiche. Come si può pensare di amministrare una città e rinnovarla dopo quello che è successo senza il rispetto?» si chiede in conclusione Sgarro.