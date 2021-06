Sabato 3 luglio un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione ambientale

Un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione ambientale: è quanto si propone un gruppo di associazioni locali che hanno indetto per sabato 3 luglio una raccolta rifiuti presso l’Istituto “Righi” e il circuito podistico di San Marco. I dettagli nel comunicato stampa che segue.

Sabato 3 luglio dalle ore 18:00 alle 20:00 le associazioni Ambientiamo Cerignola, Pro Loco Cerignola, Podistica S.Stefano e Cittadinanza Attiva, promuovono una raccolta rifiuti nel parcheggio della scuola A. Righi (Industriale) e nei pressi del percorso podistico. Al solito sarà un atto simbolico, che servirà a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica. Potremo contare sul supporto di Tekra per i sacchi, rastrelli e pinze. Ognuno dovrà portare i propri guanti. Vuoi partecipare? Allora ci vediamo sabato pomeriggio nel parcheggio della scuola A.Righi. Condividi questo articolo e invita amici e parenti a partecipare. All’evento non possono partecipare i minori se non accompagnati dai genitori. I promotori dell’evento sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone. Chi partecipa lo fa sotto la propria responsabilità. Torneranno a sporcare? Sì, ma lo scopo è sensibilizzare.