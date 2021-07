Rianimazione Covid di Cerignola vuota, il primario: “non abbassiamo la guardia”

“Per la prima volta dopo tanto tempo anche la mia Rianimazione Covid di Cerignola non ha più pazienti positivi ricoverati”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il primario di rianimazione dottor Dario Galante.

”Ne abbiamo avuti tantissimi, tutti molto gravi. Il monito deve ancora valere: non abbassiamo la guardia, non abbiamo ancora vinto nulla. Siamo pronti a continuare questa guerra, ma le guerre si vincono con il buon senso dei cittadini e non solo con l’immenso sacrificio dei sanitari. Anche noi abbiamo pagato un duro prezzo” chiosa il sanitario.