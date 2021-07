‘Perfetta così’ è il singolo di debutto del cantautore cerignolano Vimine

‘Perfetta così’ è il debut single di Vimine disponibile dal 5 maggio su tutte le piattaforme digitali distribuito da Artist First. Il cantautore dalla voce graffiante e soul, in questo suo primo brano mescola tutte le influenze del suo background r&b e urban pop.

LA CANZONE

La canzone parla di una forte complicità tra due persone, gli sguardi che si intrecciano facendosi spazio tra la folla, la voglia di lasciarsi andare senza paura di esporsi e farsi del male. «Ho scritto il brano durante questo periodo di restrizioni, dopo che a causa della pandemia ho dovuto chiudere la mia attività di ristorazione dopo ben 8 anni, questo mi ha dato la voglia di mettere nero su bianco i miei brani e la spinta per rimettermi in gioco con la musica», spiega l’autore. ‘Perfetta così’ ha un sound urban-pop che mescola elettronica e synth, appoggiandosi su ritmiche in stile nu soul vicine al mondo sonoro dell’R&B contemporaneo. Il video – riprese a cura di Domenico Lamanna, scenografia a cura di Valerio Service (audio-luci-ledwall-palco) – è stato pensato sempre mantenendo lo stile della canzone che ha delle sonorità abbastanza marcate, stesso concetto pensato per il video di “Perfetta così” catapultando Vimine in una dimensione spaziale in una stanza fatta di effetti di luci e colori con varie ambientazioni mettendosi al centro di tutto per cercare di trasmettere e raccontare il brano.

L’ARTISTA

Vincenzo Ventrella classe ‘92, origini pugliesi. Dopo il diploma, inizia a studiare canto a mettersi in gioco partecipando a diversi contest nazionali, riscontrando buoni consensi. Nel 2021 inizia registrare il suo primo lavoro inedito anticipato dal singolo ‘Perfetta così’.

CREDITI

Brano scritto da: Vimine (v_vimine_v)

Mix e Mastering: Rudi Fiasco

Distribuzione : Artist First

Foto copertina: Miriana Cotugno (zoso_creations)

LINK ASCOLTO

https://open.spotify.com/track/28tD1XscHd1F2Sque9PYnz?si=oV7W5-lnQ5OAoGuV313Arw&utm_source=copy-link&dl_branch=1