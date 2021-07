Al via l’Estate Cerignolana: cinema, teatro, sport e territorio in un ricco cartellone

C’è tutto questo e molto altro nel cartellone allestito per la stagione estiva dalla Commissione Straordinaria del Comune ofantino in collaborazione con enti del terzo settore e soggetti privati. Sulla scia della positiva esperienza del 2020, nei mesi scorsi la Commissione ha emanato un avviso pubblico per l’erogazione anche per il 2021 di sovvenzioni, contributi e sussidi economici per finanziare tra l’altro progetti dedicati ad attività culturali, educative, sportive e del tempo libero. Le domande, il cui termine di invio è stato fissato al 15 aprile, sono state valutate da una commissione tecnica seguendo il criterio della piena trasparenza nell’assegnazione dei contributi, premiando merito e qualità dei progetti. Un approccio che ha consentito di innalzare il livello dei servizi. Otto i soggetti vincitori.

E’ stato messo a punto, così, un calendario vivace e coinvolgente che, da giugno e – per talune attività – fino a dicembre, animerà la città, consentendo momenti di incontro di alto pregio culturale, ludico e sportivo, destinati, nel complesso, ad ogni fascia di età.

Per evidenziarne alcuni dal 29 giugno al 15 settembre Cerignola diventerà una grande sala cinematografica e laboratorio teatrale a cielo aperto con “FAMIGLIArizzando con il Cinema e il Teatro” a cura del Cinema Roma. In collaborazione con i Servizi Sociali è stata prevista anche la partecipazione a titolo gratuito per un numero determinato di bambini, preventivamente individuati, sì da allargarne il coinvolgimento alle fasce meno abbienti. “Obiettivo di questa Commissione – spiegano dal Comune – è far sì che ogni fascia sociale possa sentirsi pienamente coinvolta nelle iniziative messe a punto”.

Di alto pregio e valenza culturale anche l’iniziativa messa in campo dalla Parrocchia Sant’Antonio, “Torre Alemanna, storia a fumetti”, che da giugno a dicembre coinvolgerà alunni di scuole elementari, medie e studenti Erasmus, per promuovere la conoscenza storica di una delle più identitarie bellezze ofantine. Giovani ed adulti, poi, potranno prendere parte all’entusiasmante sfida “Scacchi in città” a cura dell’ASD Cerignola Scacchi mentre l’Associazione Pro Loco con “Vivi(ami)amo Cerignola” porterà famiglie, adulti e bambini alla scoperta delle bellezze e della storia cittadina.

Baby City Branding e Indiegesto Art Lab X edizione i progetti che porteranno in città musica e laboratori creativi, anche itineranti, per tutta l’estate. Immancabili poi gli appuntamenti ormai conosciuti come il ‘Premio Letterario Zingarelli’ a cura dell’Associazione Motus e la ‘Fiera del Libro’ organizzata dall’Associazione Oltre Babele. E molto altro.

“Cerignola si animerà di belle iniziative, dove l’aspetto ludico si unisce alla valenza culturale per una stagione estiva all’insegna del relax, del divertimento ma anche della crescita della comunità – spiega la Commissione -. E’ questo il fine ultimo di ogni evento messo in campo. A noi non resta che augurare buona estate a tutti”.