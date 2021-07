Bonito: “Non c’é una lira. Tra i regali di Franco Metta c’è il dissesto del Comune»

Prima uscita pubblica in comizio per il candidato sindaco Francesco Bonito, che ha incontrato la città nella calda serata di giovedì 1 luglio. L’ex-onorevole è sostenuto dal Pd, da Articolo Uno, Italia in Comune e Senso Civico per Cerignola. Sul palco i rappresentanti delle liste che lo sostengono, nelle parole i temi (li tocca tutti l’ex-magistrato, ndr) che caratterizzeranno la sua coalizione.

Dal PNRR alle periferie, con il trasversale impegno di lotta e contrasto alla malavita organizzata, alle infiltrazioni criminali nell’economia sana del paese, allo stato di insicurezza percepibile oggi per le vie della città. “Questa sera il partito democratico – ha detto la segretaria del Sabina Ditommaso -, insieme alle altre forze che compongono la coalizione, presentano il candidato Francesco Bonito, che ringraziamo per aver messo a disposizione la sua preparazione tecnica giuridica per guidare questa coalizione”. Per Michele Romano (Italia in comune) “é un dovere scendere in campo e dare una svolta a questa città. Una sfida vera e propria che deve avere come priorità il rispetto delle regole”. “Articolo Uno ha aderito a questa coalizione perché sicuro che si può offrire a questa città una proposta nuova. Dobbiamo risollevarla, ricostruirla” ha rimarcato Matteo Conversano. Dal palco anche Senso Civico ha ribadito l’importanza della scelta fatta a sostegno di Bonito. “C’é bisogno di legalità, abbiamo bisogno di liberarci di questa cappa che opprimendoci non ci permette di programmare il futuro. Dobbiamo essere visionari, lungimiranti, entusiasti. Perché la nostra città dovrà tornare a brillare” ha detto il segretario cittadino Domenico Bellapianta.

“Grazie alle amiche e agli amici, grazie ai compagni e alle compagne che sono qui ad incoraggiarmi e a sostenermi. Ci aspettano mesi difficili. Ci aspetta una lotta difficile”. Così Francesco Bonito da il via alla campagna elettorale che lo vedrà impegnato nella competizione per la corsa alla fascia tricolore. “Non c’é una lira. Tra i tanti regali che ci ha fatto Franco Metta c’è il dissesto del Comune. Metta deve essere ricordato come il sindaco della Tari raddoppiata, della Cerignola sporca, il sindaco dello sfregio consumato ai danni della scuola agraria” ha rimarcato il già parlamentare. “La prima cosa che noi dovremo fare é risanare i conti pubblici, risanare i conti della municipalità – afferma Bonito -. E poi utilizzare lo strumento che in questo momento é stato messo a disposizione del nostro paese: il PNRR. Io l’ho studiato e mi ha fatto piacere che lo abbia evocato anche il nostro vescovo nella sua bellissima lettera. Mi è molto piaciuto leggere ‘sia chiara la distanza dei candidati dall’illegalità’. Ce lo dice il vescovo”. Partire dunque dalle questioni, seppure l’ex parlamentare non risparmia alcuna bordata agli avversari. E sulla sicurezza, per la quale si prospetta un “patto per la sicurezza in Prefettura” Bonito é chiaro: “buttare per strada tutti i vigili urbani che stanno da quattro anni negli uffici, previa la cacciata dell’attuale comandante”.



Gennaro Balzano

La Gazzetta del Mezzogiorno