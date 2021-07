“Cerignola è ora”, la nuova lista a sostegno di Franco Metta

Annunciata sui canali social, con tanto di logo, una delle liste che sosterrà la candidatura a Sindaco di Franco Metta. Il progetto è curato da Carlo Dercole, già assessore allo sport. «I risultati di due anni di stop per la città sono sotto gli occhi di tutti – dice Dercole -. Una città immobilizzata. Quattro anni di amministrazione Metta, invece, hanno portato vitalità e risorse ad una città dormiente da troppo, troppo tempo. In 4 anni abbiamo realizzato tanto, ma non è ancora abbastanza, c’è bisogno di ripartire, di riprendere da dove abbiamo lasciato, di dimostrare che Cerignola è molto di più».

«Il ruolo che ho ricoperto in 4 anni di amministrazione mi ha permesso di incontrare persone e cittadini con i quali abbiamo costruito un percorso che merita di essere ripreso. C’è bisogno di tutti e di ciascuno per far si che Cerignola riparta e che lo faccia alla grande e senza perdere ulteriore tempo. Ho lavorato ad un nuovo progetto, una lista che comprende giovani, professionisti e liberi cittadini che hanno voglia di mettersi in gioco per rilanciare la città e insieme costruire: Cerignola è ora».