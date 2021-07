Massimo Colia vicepresidente dell’Anci Puglia, le congratulazioni del Gal Tavoliere

ll Presidente del GALTavoliere si congratula con Massimo Colia sindaco di Stornarella e consigliere di amministrazione del Gal, per l’elezione a Vice Presidente dell’Anci Puglia. «Sono sicuro che il Sindaco Colia, con questo importante incarico – commenta il Presidente dott. Francesco Capacchione– riuscirà ancor meglio a rappresentare le istanze del territorio dei Cinque Reali Siti e di conseguenza di una parte significativa del territorio di intervento del GAL. Sono certo che anche in questo nuovo e significativo incarico intesseremo collaborazioni e dialoghi significativi ed utili per lo sviluppo economico e sociale”.

Condividi questo articolo: