Audace Cerignola, a breve Danilo Quarto ufficialmente nuovo presidente

Da giorni fatto risaputo in via ufficiosa, a breve diventerà ufficiale con tutti i crismi: Danilo Quarto sarà il nuovo presidente dell’Audace Cerignola. L’ex patron della United Sly dovrebbe presentarsi ufficialmente in una conferenza stampa presumibilmente giovedì 8 luglio alle ore 18, nella sala media dello stadio “Monterisi”. Sarà dunque l’imprenditore attivo nel ramo della sicurezza privata a raccogliere il testimone da Luigi Caterino: si attendono le ultime formalità burocratiche per chiudere l’annata sportiva 2020/21, espletato il tutto si passerà a scrivere il nuovo capitolo in seno alla società gialloblu. Con la squadra da lui fondata, Quarto ha rapidamente scalato le categorie minori partendo dalla Terza categoria e arrivando in Eccellenza, quando la scorsa estate ha spostato il titolo dal capoluogo a Trani: prima ancora di iniziare la premier league pugliese, la decisione di tornare indietro sui propri passi e rinunciare. Esperienza tranese a parte, restano i campionati stravinti a Bari e con l’ausilio di molti nomi eccezionali per le categorie di volta in volta affrontate: tornei stravinti e con sconfitte che si contano sulle dita di una mano. Adesso c’è curiosità e attesa per conoscere le linee guida del nuovo progetto, che nelle intenzioni si prospetta decisamente puntato verso l’alto e orientato a fare del Cerignola una delle candidate maggiori ad essere protagoniste nella prossima serie D.

Tutto ciò sarà meglio precisato e definito nella conferenza sopracitata: non è stato un approccio fulmineo fra le parti ma, come trapelato, i contatti andavano avanti da alcuni mesi. In più, l’indizio principale costituito dalla presenza di Quarto in occasione della sfida con il Nardò che ha chiuso il campionato delle “cicogne” lo scorso 13 giugno. Una ottima base che va verso la conferma dei suoi elementi cardine (Pazienza in panchina, Allegrini, Malcore, Loiodice fra gli altri in campo) innestata da altri giocatori di qualità è il disegno in mente della dirigenza. Già su un suo profilo social, il numero uno in pectore sposa in toto il motto che ha contraddistinto l’ultima stagione ofantina “gente che lotta”. La piazza è divisa fra chi esprime favore e chi scetticismo su tale operazione, all’imprenditore barese il compito di riuscire a vincere anche tali perplessità, per un Audace che vuole tornare ad essere primattore dopo un campionato comunque dall’elevata resa.