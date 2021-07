Al via le domande per il trasporto scolastico dell’anno 2021/22

Al via le domande per il trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 destinato agli iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, residenti nelle zone extraurbane della città di Cerignola. Ci sono alcune modalità nuove. Per usufruirne è necessario iscriversi al servizio con apposita domanda da presentare esclusivamente in formato digitale attraverso il modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Cerignola https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola. Gli interessati potranno iscriversi dal 6/7/2021 e fino al 10/09/2021. Dopo l’istruttoria della pratica, a ciascun utente verrà rilasciato un tesserino identificativo, il cui possesso darà diritto ad usufruire del servizio e che verrà consegnato alle famiglie interessate entro il mese di settembre dall’Ufficio Pubblica Istruzione.

Si innovano anche le modalità di pagamento, che dovrà essere effettuato attraverso il sistema Pago Pa, con bollettini mensili che saranno generati elettronicamente: il pagamento darà diritto a beneficiare del servizio e sarà documentato attraverso l’apposizione di un bollino sul tesserino identificativo. Per ciò che concerne i costi, l’Amministrazione Comunale ha previsto una compartecipazione a carico delle famiglie con tariffe ridotte (a partire da 10 euro/mensile) in relazione alle fasce I.S.E.E. di appartenenza e al numero dei figli che usufruiscono del servizio, come da prospetto contenuto nell’avviso pubblico. E’ importante sapere che non saranno prese in considerazione domande pervenute con un sistema diverso da quello digitale o prive dei dati obbligatori e carenti della documentazione richiesta. Tutte le info al seguente link https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola. Per informazioni si potrà scrivere a ufficio.pubblica.istruzione@comune.cerignola.fg.it