Le opere di Giuseppe Amorese in mostra in Australia a Sydney dal 12 al 25 luglio

Le opere dell’Artista Giuseppe Amorese raggiungono l’Australia, un nuovo continente che si aggiunge al suo, sempre più ampio, percorso Artistico nel Mondo. In un periodo complicato in cui tutto il mondo è costretto a misurarsi, abbattere i confini con la forza dell’Arte è un messaggio di estrema importanza e per questo, assume un valore maggiore la nuova mostra in cui esporrà l’Artista Giuseppe Amorese. Saranno presentate opere pittoriche e sculture dell’Artista in una mostra collettiva in Australia alla AAD Art di Sydney. L’Artista afferma: “è un Onore, come ogni volta, portare nel Mondo il nome dell’Italia e della mia Cerignola”. Overseas il titolo della mostra collettiva che dal 12 al 25 luglio sarà visitabile alla AAD gallery di Sydney, mostra organizzata dalla prestigiosa galleria monogramma di Roma, galleria di riferimento dell’Artista.

AAD Gallery Sydney

Galleria monogramma

OVERSEAS

12 – 25 Luglio 2021

Ingresso gratuito

www.giuseppeamorese.com