Torna la tradizionale festa della Madonna del Carmine a Cerignola

Il 16 luglio si celebrerà con gioia la festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo che accoglie i molti devoti e fedeli della città di Cerignola, raccolti intorno all’artistica chiesa del Carmine. Anche quest’anno, a causa della pandemia Covid 19, non si svolgerà la processione con il simulacro della Vergine del Carmine assisa sul secolare carro trionfale. Le celebrazioni sono iniziate domenica 4 luglio con l’intronizzazione del settecentesco simulacro della Vergine del Carmine. Martedì 6 l’inizio della novena, durante la quale si sono alternati diversi sacerdoti don Michele Murgolo che ha anche presieduto l’adorazione eucaristica per le vocazioni, don Ignazio Pedone, don Rosario Lofrese. Mercoledì 14 luglio, ora di spiritualità carmelitana guidata da S. E. Mons. Luigi Renna sul tema: “La prova nella spiritualità di Santa Teresa”. Giovedì 15 luglio, vigilia della festa, Celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore don Gerardo Rauseo e primi vespri solenni. Venerdì 16 luglio, giorno della festa, alle ore 7,00 lo sparo dei mortaretti annuncerà l’inizio delle celebrazioni. Le vie cittadine saranno allietate dalla bassa banda “L’ARMONIA” Città di Molfetta. Sante messe alle ore 7,00, 8,30 e 10,00. Alle ore 11,00 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore con la partecipazione degli artigiani e supplica alla Madonna del Carmine. In serata, sul sagrato, con posti a sedere, Celebrazione Eucaristica del Vescovo mons. Luigi Renna, con la partecipazione della Confraternita, del Terz’Ordine Carmelitano e di tutte le Associazioni.

Per l’occasione il simulacro della Madonna del Carmelo sarà esposto davanti alla chiesa, alla venerazione dei fedeli. Al termine recita del Rosario e preghiera di affidamento alla Madonna. Alle 22,00 giochi pirotecnici all’ombra del campanile della ditta Pirodaunia di San Severo. Durante i giorni della festa raccolta di viveri per i bisognosi della comunità. Addobbo interno ed esterno della ditta Illuminarte di Gennaro Giurato a devozione dei F.lli Rocco e Gianfranco Mancino.