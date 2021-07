Il saluto di Luigi Caterino: «Grazie a tutti, esperienza memorabile»

Formalizzata la cessione delle quote e del pacchetto societario dell’Audace Cerignola, il presidente uscente Luigi Caterino si congeda con una nota stampa che pubblichiamo di seguito integralmente. L’imprenditore ringrazia tutti per l’anno trascorso, definendolo memorabile nonostante tutte le difficoltà incontrate nel corso della stagione, dichiarando che è stato un onore e un privilegio ricoprire la carica di massimo dirigente gialloblu.

Nella qualità di Presidente dell’Audace Cerignola per l’anno trascorso ho il dovere di ringraziare la dirigenza, l’allenatore Pazienza, la squadra e tutto lo staff che hanno reso memorabile questa mia esperienza. Nel corso dell’ultima stagione, infatti, nonostante le difficoltà derivanti dal protrarsi della pandemia, con tutta la società abbiamo profuso ogni sforzo, economico, morale e di impegno per il bene dell’Audace e della Città, riuscendo a conseguire un ottimo risultato, soprattutto dopo l’eccezionale performance del team nel girone di ritorno. Impegni professionali e imprenditoriali mi spingono purtroppo a lasciare la presidenza per il prossimo anno.

Nelle scorse settimane, dopo numerose riunioni, la società e la dirigenza hanno individuato tra gli eventuali potenziali acquirenti l’imprenditore Danilo Quarto, il quale ha assicurato tutto il proprio impegno per una stagione ambiziosa. Siamo certi che si tratti di un progetto serio e concreto di consolidamento della squadra per nuovi e “audaci” obiettivi. Lo scopo, da parte nostra, è quello di consentire alla Città di Cerignola di avere un futuro nel calcio professionistico, evitando di vanificare gli enormi sforzi compiuti nel corso degli ultimi anni e di rafforzare la grandissima passione della dirigenza, degli sponsor e della tifoseria. È stato per me un onore ed un privilegio. Forza Audace!