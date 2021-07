Michele Valentino torna ad allenare la Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica che il nuovo primo allenatore sarà Michele Valentino. Per il tecnico ofantino si tratta di un ritorno sulla panchina delle pantere come head coach dopo aver guidato nelle stagioni 2015-2016 (Serie D), 2016-2017 (Promozione in Serie C) e 2017-2018 (Promozione in B2) la compagine del presidente Matteo Russo. Nel corso degli anni, inoltre, ha ricoperto il ruolo di Responsabile tecnico del settore giovanile fucsia con risultati importanti.

«Dopo averci riflettuto abbastanza, ho accettato con piacere la proposta del presidente Matteo Russo di tornare ad allenare la prima squadra – dichiara Michele Valentino -. Ci sarà tanto da lavorare e le sfide che ci attendono saranno molto importanti, vogliamo ricreare entusiasmo attorno alla Pallavolo Cerignola. Possiamo farcela!».