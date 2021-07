«Partono gli stalli a pagamento, ma è caos sui costi per i cittadini»

Pubblichiamo di seguito e integralmente un comunicato stampa a firma dell’associazione Noi-Comunità in movimento, Sgarro Sindaco e Impegno per Cerignola, con oggetto la nuova introduzione dei parcheggi a pagamento in molte vie della città.

Continuano i regali “postumi” dell’amministrazione Metta. Ciò che sconcerta è che siano confezionati e riciclati da chi avrebbe dovuto operare affinché, dopo la TARI più alta d’Italia, non ci fossero ulteriori balzelli da far gravare sulle spalle dei cittadini (e delle cittadine) di Cerignola. Oggi scopriamo che non solo gran parte della città sarà coperta da sosta a pagamento ma che per i residenti non è prevista alcuna agevolazione. In tutte le città italiane, e sottolineiamo in tutte, è prevista l’esenzione dal pagamento per i residenti. In sostanza le città sono divise in “zone” ove non solo il costo orario è differente (le vie non centrali hanno un costo inferiore a quelle centrali), ma i residenti, applicando nell’auto un apposito documento rilasciato dal Comune che certifica la residenza in quella zona, sono totalmente esonerati dal pagamento. In attesa del rilascio del certificato comunale, vale la fotocopia del libretto di circolazione visibilmente esposta. A Cerignola, così come per l’avvio della raccolta “porta a porta” dei rifiuti, si è preferito fare in fretta e male.

Chiediamo:

Una riduzione del costo di sosta oraria a € 0,50 negli stalli blu e € 1.00 nei parcheggi coperti L’esenzione del pagamento della sosta per i residenti, i commercianti e i titolari di attività economiche nelle vie interessate.

Cerignola e i cerignolani meritano rispetto! Basta privatizzare i profitti e scaricare sulla comunità i costi!