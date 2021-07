Cadavere di un extracomunitario in un vascone a Tre Titoli

Nel pomeriggio è stato rinvenuto in agro di Cerignola, in località Tre Titoli, il corpo, privo di vita, di un uomo di colore all’interno di un vascone per la raccolta delle acque. Ignota la dinamica che ha condotto al decesso e le ragioni per le quali l’uomo sia finito all’interno del bacino, probabilmente alla ricerca di refrigerio. L’uomo era uno dei tanti “abitanti” della campagna cerignolana, uno degli invisibili che vivono nei casolari del “ghetto” di Tre Titoli. Le operazioni di recupero del corso sono state effettuate dai Vigili del Fuoco. Le indagini sono invece affidate ai Carabinieri.

