Full immersion in aula per tecnici ABA e operatori CAA a Cerignola

L’attività didattica dell’Ente di Formazione professionale di via Mestre 23, a Cerignola, si apre alla formazione specialistica nell’ambito della pedagogia inclusiva. “Abbiamo in calendario il prossimo settembre la terza edizione del corso per tecnici del comportamento Certificato Aba-Rbt e una prima edizione del corso per operatori della comunicazione alternativa e aumentativa, promossa in collaborazione con i professionisti di Isaac Italy”, fa sapere il presidente di Centro Studi Teorema, Luigi Fratepietro. Il percorso intensivo per tecnici ABA-RBT, a cura della psicologa e psicoterapeuta, Enza Picchiarelli ha lo scopo di formare figure professionali che applicano l’Analisi del Comportamento e che avranno la responsabilità di attuare i piani di intervento ABA, progettati e monitorati da un supervisore. L’ABA è una scienza applicata per l’implementazione e/o la modifica di comportamenti socialmente significativi. Può essere applicata in numerosi contesti, oltre che per il trattamento di soggetti nello spettro autistico, per insegnare loro abilità comunicative, sociali, di autonomia e ridurre i cosiddetti comportamenti-problema.

Il corso è in programma nei giorni 10-11-17-18-19 settembre, per complessive 40 ore di formazione conformi alle direttive del BACB (Behavior Analyst Certification Board), ente internazionale che ha l’obiettivo di certificare la preparazione di chi opera come Analista del Comportamento. Il percorso formativo dedicato alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa gode del patrocinio di ISAAC ITALY (www.isacitaly.it), la Società Italiana per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e si avvale di professionisti esperti del settore: tra i docenti formatori, il neurologo Mario Damiani, le logopediste Manuela Mennitti, Eva Sara Inchingolo, Mariagrazia Fiore, e la docente Elisabetta Brancaccio. Con il termine Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) si descrivono l’insieme delle modalità di comunicazione che possono facilitare e migliorare la comunicazione di qualunque persona che presenti difficoltà ad utilizzare i più comuni canali comunicativi, in particolare il linguaggio orale e la scrittura. Il corso, per complessive 30 ore di formazione, si terrà nei giorni 25 e 26 settembre e 2 e 3 ottobre.

L’attività didattica si svolgerà presso la sede operativa di Centro Studi Teorema. Entrambi i percorsi formativi, il corso per tecnici ABA-RBT e il corso per operatori CAA (costo pari a 400,00 euro, per le iscrizioni che perverranno entro il 30 luglio), sono rivolti a tutte le figure professionali (logopedisti, psicomotricisti, educatori, terapisti, psicologi, insegnanti, ecc.) che lavorano nel mondo della disabilità, ai genitori e familiari che vogliano acquisire competenze e strumenti e a quanti ambiscano a intraprendere un percorso formativo e lavorativo in questo ambito professionale.