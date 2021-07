“Scrivo per…” favorire una convenzione con i laboratori per alleggerire i costi dei tamponi

Torna la rubrica “Scrivo per…”, dedicata alle segnalazioni da parte dei cittadini: oggi pubblichiamo una lettera pervenuta in redazione da parte di un nostro concittadino, il quale ha inoltrato la missiva anche alla Commissione straordinaria del Comune di Cerignola per chiedere una convenzione con i laboratori di analisi della città riguardo il costo dei tamponi. In base alle vigenti norme, che chiedono un esame negativo per poter partecipare ad eventi o spostarsi per viaggi, le spese da sostenere per una famiglia composta da quattro o più persone si farebbe gravosa. Di seguito il testo integrale.

Nello scrivere questa lettera raccolgo una lamentela assai diffusa e pesantemente sentita dalla maggioranza dei cittadini. Noi tutti siamo stati vittima delle onerose conseguenze legate alla Pandemia dovuta al Covid19, infatti è ormai alquanto noto come la diffusione di questo virus ha messo a dura prova i cittadini del mondo, tanto è grande la portata della diffusione. I cerignolani hanno dimostrato sin da subito la sensibilità a questo fenomeno e nonostante le numerose perdite, tutti si sono mossi nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni nazionali. Oggi riscontriamo un’amministrazione pronta a ripartire con tutti i cittadini, tuttavia permangono dei nodi alquanto gravosi. E’ noto che per partecipare ad eventi pubblici, viaggi o altre attività di gruppo occorre essere muniti a seconda delle circostanze di Tampone Negativo. Conseguenza di ciò, il numero di esecuzione di tamponi pro capite è notevolmente aumentato stante la validità dello stesso per sole 48-72 ore. Considerata la necessità di accedere più volte a questi tipi di test (tamponi, sierologico, etc) eseguibili presso i laboratori attivi sul territorio, SI VUOLE SOLLECITARE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A STIPULARE CONVENZIONI CON I LABORATORI PREPOSTI, AL FINE DI AGEVOLARE IL COSTO ECONOMICO CHE, AD OGGI, SI ATTESTA INTORNO ALLE 30 EURO PER UN SEMPLICE TAMPONE A FRONTE DI ALTRI COMUNI IN CUI I COSTI SI AGGIRANO INTORNO ALLE 10 EURO. I costi risultano amplificati se si pensa ad una famiglia composta da 4 o più persone il che costituisce un pesante fardello sul bilancio famigliare. Speranzoso che la suddetta segnalazione sia accolta positivamente, La ringrazio.

Un cittadino comune

PINNELLI Michele