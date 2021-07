Cerignola, commerciante aggredito e malmenato: è grave in ospedale a San Giovanni Rotondo

Un commerciante di Cerignola di 53 anni è stato brutalmente aggredito da tre giovani che lo hanno rapinato della pistola. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte in piazza Cinquecentenario. L’uomo era appena uscito da casa ed aveva con sé l’arma legalmente detenuta, una pistola calibro 6,35 (che con grande probabilità stava per riportare in negozio) quando è stato avvicinato da tre giovani a volto coperto. I tre lo hanno picchiato e gli hanno portato via la pistola. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona dove una decina di giorni fa era già stato rapinato e picchiato un benzinaio. (tratto da lagazzettadelmezzogiorno.it)

