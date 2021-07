Il Cerignola di Danilo Quarto sarà ambizioso e di vertice

Prima uscita ufficiale del neo presidente dell’Audace Cerignola, Danilo Quarto, nella conferenza stampa indetta nella sala media dello stadio “Monterisi” questo pomeriggio. Si parte con un video emozionale sulle note di “Numb” dei Linkin Park, in cui sono ripercorse le tappe salienti della storia calcistica gialloblu e si conclude con l’hashtag #sologentechelotta. La parola passa poi all’imprenditore barese, con i motivi che lo hanno spinto a scegliere Cerignola: «L’Audace è nato il 1° luglio, fra l’altro giorno del mio compleanno: è stato un indizio che mi ha portato a questa scelta. La trattativa è cominciata il 5 maggio e si è conclusa felicemente in brevissimo tempo. Per me è un orgoglio perché questa è una società ambita da tutti e che è stata guidata egregiamente negli ultimi anni, dalla famiglia Grieco in primis. Stiamo lavorando senza sosta, riconfermando gran parte dello staff tecnico e dirigenziale: vogliamo ambire ai traguardi che auspichiamo tutti, l’impegno sarà massimo e chissà, taglieremo il traguardo nella ricorrenza del 110 anni dalla fondazione». Pur senza nominarla direttamente, il riferimento fra le righe è alla conquista di una serie C sfiorata diverse volte nelle recenti stagioni.

Le novità nell’organigramma sono rappresentate dalla vicepresidente Antonietta Ladogana e dal direttore tecnico Pierluigi De Lorenzis, conferme per il direttore generale Francesco Dibiase, il direttore sportivo Elio Di Toro e il dirigente Rosario Marino, il responsabile scouting Carmine Cagnazzo e il segretario Marco Santopaolo. «Con la spinta di tutti non possiamo porci limiti – continua Quarto -. Sono disposto a morire sul campo pur di raggiungere l’obiettivo». A seguire, le conferme più attese dalla piazza: «Resta mister Pazienza, artefice di un grandissimo lavoro la passata stagione, confermato anche Malcore che nonostante abbia ricevuto richieste dalla B non ha esitato un attimo a sposare il progetto. Sono con noi anche capitan Allegrini, Loiodice e Achik, con quest’ultimo cercato anche in C». Ecco le linee programmatiche del nuovo patron: «Con Pazienza stiamo allestendo una squadra competitiva, non abbiamo fretta di effettuare acquisti ma stiamo lavorando senza dare troppo nell’occhio e attentamente. In ogni caso, anche quest’anno la prerogativa sarà vedere gente che lotta. Il pubblico – in base all’andamento della pandemia e alla sua presenza sugli spalti – può dare una grande spinta, come solo questa piazza sa infondere: non stiamo lasciando nulla al caso, rinforzando anche ad esempio il settore giovanile».

Il nuovo massimo dirigente annuncia poi «iniziative rivolte al sociale ripetute nel corso del tempo e alle quali tengo molto. Si sta registrando una risposta positiva da parte dei partner sul fronte delle sponsorizzazioni e dei contributi, nonostante un periodo così difficile. La squadra si radunerà dal 9 agosto in sede per un pre ritiro, dal 16 agosto la preparazione si sposterà a Palena». Chiusura affidata al dt De Lorenzis: «Non stiamo guardando in casa d’altri per vedere come si rinforzano e chi acquistano, leggiamo come tutti le notizie sui giornali ma non ci badiamo più di tanto. Ci dedicheremo al lavoro col nostro gruppo per tutti i giorni fino a sera inoltrata, ognuno nel proprio ruolo specifico: non si vince per meriti acquisiti, ma con sacrificio, lavoro e soprattutto tanta passione». Tagliato il nastro della nuova avventura, ora si attende di conoscere i primi colpi di mercato di un Audace Cerignola che rilancia la sua candidatura per il vertice della prossima serie D.