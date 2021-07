«Siamo cittadini che decidono di fare i conti con i problemi della città»

Con la crisi dei partiti e dei principali riferimenti politici le comunità locali si affidano al civismo – con certi dovuti distinguo – e decidono dunque di impegnarsi. Ne sono convinti molti dei sostenitori di Tommaso Sgarro, il candidato fuori dai partiti espressione di liste civiche (ma anche partiti) tutti collocabili nel centrosinistra. Sette liste e quattro consiglieri (Sgarro compreso) su sette dell’opposizione di centrosinistra. Annamaria Mirra, Marcello Moccia e Mario Rendine, ma sopratutto le liste, i cittadini e le cittadine che hanno sposato il progetto e continuano a farlo quotidianamente.

GLI EX-CONSIGLIERI

«Sei anni fa la lista Sgarro Sindaco – ha detto Rendine – ha rappresentato un progetto elettorale importante che ha riscosso un particolare successo. In tutto questo tempo abbiamo denunciato e lottato. Lo abbiamo fatto per onorare il mandato dei cittadini. C’è oggi la volontà collettiva di proseguire. Siamo fortemente convinti della candidatura di Tommaso e crediamo lui possa essere un eccellente sindaco perché persona meritevole, appassionata, capace e competente».

Gli fa eco Annamaria Mirra, che sottolinea come sia «fondamentale la narrazione. La lista Sgarro Sindaco ha raccontato i desideri, quel che voleva fare. In noi questa comunità ha creduto, anche perché Tommaso è bravo ad intercettare le esigenze e i bisogni delle persone. Per questo siamo ancora qua». «Abbiamo fatto un gran lavoro – ha detto Moccia -. Il nostro candidato è persona del dialogo, è stato per 4 anni capo dell’opposizione. Per questioni personali ci troviamo a competere con chi era con noi, ma alla fine lo hanno voluto loro ponendoci di fronte ad una scelta. Siamo diversi, saremo realmente aperti a tutti».

LE LISTE, DALLE CIVICHE AI PARTITI

Insieme alla lista Sgarro Sindaco l’associazione “Noi” dalla quale è nata la candidatura del ricercatore universitario. «Il mio approdo a “noi” è arrivato a seguito della necessità di proporre soluzioni a dei problemi – ha detto Anastasia Mancino, portavoce dell’associazione -. Vogliamo metterci in gioco in prima persona. Abbiamo così messo in campo le nostre competenze e costruito un percorso insieme». Ma non è tutto. Per Luca Lombardi (Noi) «sarebbe bello che il confronto prendesse il posto dello scontro. Questo progetto è iniziato oltre cinque anni fa. Chiediamo ai cittadini di portarlo a compimento».

«Dobbiamo stringerci intorno al riscatto di questa città – dice Pierluigi Lapollo di Azione -. Abbiamo un tessuto imprenditoriale effervescente. A loro va la nostra attenzione. Vogliamo impegnarci, non ci interessano le poltrone». C’è posto anche per l’animalismo, con il dottor Michele Buttiglione (Partito Animalista). «Rappresento coloro che portano in auto del mangime, dell’acqua per prestare aiuto ai più deboli, agli animali. Vogliamo offrire una risposta a questa rinnovata sensibilità per il mondo animale».

Per Savino Franzi di Rifondazione Comunista il sostegno a Sgarro è il compimento di un percorso che non parte in vista delle elezioni ma affonda le sue radici nel passato.«Lavoriamo da anni insieme, non ci siamo ritrovati all’ultimo momento – dice -. Con Tommaso c’è un’amicizia che sostiene una vera convergenza di idee». E poi “Partite Iva unite”, una «lista nata per offrire rappresentanza alle partite iva, coloro che oggi vivono alla giornata – dice Salvatore Specchio -. Vogliamo essere ascoltati, un ascolto che ad oggi ci ha offerto solo l’amico Sgarro».