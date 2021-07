Cerignola, tra un rogo e l’altro bruciano anche i rifiuti

Pomeriggio di fuoco – è il caso di dirlo – per gli uomini del 115, impegnati per tutto il pomeriggio e fino a notte nel domare i vari incendi segnalati in agro di Cerignola. Tra questi il più rilevante nel tardo pomeriggio di ieri sul fronte laterale del Cimitero cittadino. Diverse ore per domare le fiamme, che comunque hanno interessato una vasta aria, ma non è tutto. Dopo le 23,00 ritornano le fiamme nella parte quasi antistante il campo santo e ancora Vigili del Fuoco al lavoro.

La sorpresa è quel che accade contemporaneamente. Via Santo Stefano, via Melfi, via Santuario Madonna di Ripalta, via Teano (foto). Qui ci sono piccoli roghi, ma di rilevante c’è che a bruciare non è solo erba secca. Ci sono rifiuti, pneumatici, plastiche. Un odore nauseabondo avvolge le aree limitrofe. Proprio mentre alle 23,30 si spengono le fiamme vicino al cimitero – con tre mezzi impegnati – a poche centinaia di metri altri piccoli roghi di rifiuti.