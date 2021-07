Margaret Altomonte nuova regista della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Margaret Altomonte. Palleggiatrice nativa di Bisceglie, classe 1990, ritorna a Cerignola dopo l’esperienza triennale in maglia Libera Virtus dove ha conquistato, durante la stagione 2016-2017, una storica promozione in B1 per la cittadina ofantina, entrando nel cuore degli appassionati cerignolani. Per la “maga” grandi risultati anche nel sand volley, dove ha vinto due scudetti ed una Coppa Italia.

«La chiamata della società fucsia è arrivata in un momento in cui sento di dare qualcosa di importante a questa squadra e alla città di Cerignola. Si tratta di una bella sfida personale, voglio regalare grandi soddisfazioni ai tifosi della Pallavolo Cerignola».