Rotary Club Cerignola, Francesco Dibiase confermato alla presidenza per l’anno sociale 2021/2022

Il Rotary Club di Cerignola ha festeggiato, il 10 luglio scorso, la riconferma di Francesco Dibiase, medico cardiologo, alla presidenza del Club per l’anno sociale 2021/2022. Alla presenza delle autorità rotariane, il PDG Sergio Digioia ed il Governatore Eletto Nicola Auciello, i Presidenti dei Club, degli ospiti e dei soci, Francesco Dibiase ha ripercorso in amicizia le tappe del suo anno di presidenza sottolineando che la virtualità degli incontri imposta dall’emergenza pandemica che se pur ha scandito il tempo di tutti e privato i soci della abitudine dei caminetti in presenza, ha creato nuove ed innumerevoli opportunità di incontrare online soci ed ospiti geograficamente distanti ma accomunati dalla volontà di affrontare tematiche che hanno rappresentato vera informazione/formazione: “Lo scorso anno è prevalsa l’attenzione ai bisogni primari della popolazione cittadina ed extracomunitaria con la donazione di derrate alimentari e non solo; non è mancata l’attenzione per la cultura e l’attenzione alle nuove generazioni; abbiamo organizzato focus sull’ambiente e sull’ecologia non trascurando il sostegno alla ricerca scientifica”, ha dichiarato il Presidente del RC Cerignola.

La cerimonia, svoltasi presso Villa Demetra, prestigiosa sede del Club, è stata particolarmente significativa perchè ha rappresentato la volontà dei soci di proseguire a sostenere l’impegno programmatico e concreto profuso dal Presidente, che ha ricevuto il collare da Giuseppe Pedarra, socio del Club, e Gabriella Pedarra, figli del compianto Paolo, socio fondatore del RC di Cerignola, che per primo fu presidente per due mandati di seguito. I ringraziamenti di Francesco Dibiase al lavoro discreto e costante di Luigi Zangrilli, socio e assistente del Governatore 2020/2021, Giuseppe Seracca Guerrieri, che, in occasione del XXVI Congresso Distrettuale tenutosi il 3 Luglio a Lecce, ha ricevuto il titolo distrettuale di “Rotariano dell’Anno” per il nostro Club. Nella stessa sede, il PDG ha, ancora, consegnato a Francesco Dibiase una targa a riconoscimento dei traguardi raggiunti nel suo ruolo con spirito di servizio dimostrando quanto “C’è bisogno di Rotary”. Il RC di Cerignola ha festeggiato, la stessa sera, l’ingresso di un nuovo socio, il Luogotenente Pasquale Doronzo, nuovo Comandante della locale stazione dei Carabinieri di Canosa di Puglia, che ha ricevuto la spilletta dal PDG Sergio Digioia.

Il Presidente Dibiase, ricordando il motto del Governatore, Gianvito Giannelli: “Ogni giorno ne vale la pena”, ha augurato buon lavoro ai soci che compongono il Consiglio Direttivo: Vincenzo Simeone, Vice Presidente; Giuseppe Pedarra, Segretario; Giuseppe Aucello, Tesoriere; Casimiro Dileo, Prefetto; Antonio Defazio, Matteo Falco, Nunzio Paolicelli; Domenico Guercia, Past President; Cinzia del Corral, Presidente Incoming.

