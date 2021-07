Salgono a 67 i ragazzi positivi dopo vacanza a Ippocampo: “Probabile variante Delta”

Il focolaio dopo la vacanza per studenti dai 16 ai 19 anni vicino Manfredonia si allarga ancora e raddoppia il numero di casi in meno di una settimana: undici le regioni italiane coinvolte. Intanto in Puglia ripartono i contagi e, per la prima volta da settimane, ora si inverte anche la tendenza negli ospedali con un aumento dei ricoverati. In Puglia si alza nuovamente il livello di allerta sul Covid e in particolare sulla variante Delta che si appresta a diventare dominante entro le prossime settimane e a soppiantare anche la variante Alpha. Lo dimostrano i dati sui contagi. Lo ribadiscono i campionamenti fatti dall’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Lo confermano le ultime cifre sui ricoverati nei reparti di area medica (Pneumologia, Infettivi) passati in 24 ore da 69 a 72 (+3). Stabile invece il dato sui ricoverati (8) nelle Terapie intensive.

Poco rassicuranti anche i dati sui nuovi casi. Perché è vero che si registrano 44 casi su 6mila 83 tamponi (dunque in calo rispetto all’exploit dei 97 casi del giorno prima), ma è altrettanto vero che i contagi si diffondono in ambiente familiare o tra amici. È quanto conferma l’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco: “In Puglia ci sono focolai familiari riconducibili a pranzi, cene e incontri fra parenti. Si tratta di una situazione analoga a quella che abbiamo avuto durante la seconda ondata della pandemia. Per questo motivo non bisogna mai abbassare la guardia”.

Poi rassicura: “Gli aumenti dei casi ci sono ma sono contenuti. Ancora non abbiamo nessuna pressione negli ospedali quindi, come ho già detto altre volte, niente isteria“. Sono due le situazioni osservazione, in particolare. La prima riguarda il focolaio di Manfredonia che si allarga ancora. Se dei 400 ragazzi arrivati da tutta Italia all’African Beach di Ippocampo, una frazione della città ai piedi del Gargano, in prima battuta ne sono risultati positivi 34, tutti fra i 17 e i 19 anni, e residenti in quattro regioni – Puglia, Liguria, Lombardia e Campania – ora il dato è quasi raddoppiato. Ed è bastata meno di una settimana.

“Sono 67 i ragazzi i positivi accertati in undici regioni ed è probabile che si tratti di variante Delta“, dice a Repubblica il direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, Giovanni Rezza. Sono i tecnici di Roma a tenere le fila dei contagi che, numeri alla mano, si moltiplicano in mezza Italia.

Il secondo focolaio osservato speciale riguarda quello scoppiato nell’hotspot di Taranto. Ora Valter Mazzetti, segretario della Fsp Polizia conferma che fra i 26 migranti positivi c’è anche un caso di variante Delta: “Adesso sarà necessario uno screening su tutti i colleghi impiegati nei servizi di ordine pubblico e controllo del territorio”. Intanto ci sono ancora circa 2mila 500 operatori scolastici dell’area metropolitana di Bari non vaccinati contro il Covid, e per questo motivo l’Asl è al lavoro per organizzare sedute vaccinali ad hoc con l’obiettivo di assicurare la ripresa a settembre delle attività didattiche in presenza e in massima sicurezza. Entro il 31 luglio il personale scolastico residente in provincia che non è ancora vaccinato potrà manifestare il proprio interesse compilando un modulo online. Si può scaricare dal portale Internet ‘La Puglia ti vaccina’. L’Asl prenderà in carico le richieste per poi organizzare la somministrazione. (tratto da Repubblica.it)