La testimonianza della carità nelle Chiese di Puglia al tempo della pandemia

Il report a cura della Delegazione Regionale Caritas Puglia, disponibile gratuitamente in formato ebook sul sito dell’editore – https://www.lameridiana.it/chiese-chiuse-chiesa-aperta.html -, sarà presentato lunedì, 19 luglio 2021, alle ore 9,30, nell’Aula Sinodale dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto in via Alcide De Gasperi 274a a Bari.

Il primo lockdown – si legge nelle prime pagine del Report curato dalla prof.ssa Serena Quarta (sociologa dell’Università di Salerno) e da don Alessandro Mayer (delegato regionale Caritas Puglia) – è “stato un periodo in cui le chiese sono state chiuse al culto pubblico a causa delle restrizioni. Eppure la comunità ecclesiale ha vissuto il suo essere Chiesa in maniera forse ancora più dirompente che in passato, con una testimonianza di carità che è stata un ‘lievito’ che ha fatto fermentare la massa. Agli occhi di tanti un servizio inatteso; agli occhi dei credenti la naturale conseguenza dell’essere Chiesa, comunità dei credenti e degli amanti, mai chiusa, bensì sempre aperta alla speranza”.

Programma della conferenza stampa

Saluti

S. E. Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto

S. E. Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese

Presentazione del Report

S. E. Mons. Giovanni Checchinato, Vescovo di San Severo, Delegato della Conferenza Episcopale Pugliese per la Pastorale della Carità

Prof.ssa Serena Quarta, Università di Salerno, curatrice del testo

Don Alessandro Mayer, Delegato Regionale Caritas Puglia, curatore del testo

Dott. Enzo Quarto, Giornalista RAI