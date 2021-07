A Cerignola sono meno di 20 i positivi

A riportare la notizia è il bollettino regionale sull’andamento dei contagi da Covid-19 di venerdì 16 luglio. Infatti nella mappa, in relazione ai colori, si evince come Cerignola sia collocata nella forbice tra 11 e 20 casi. Sono dunque sicuramente meno di 20 gli attualmente positivi in una città che è arrivata a punte anche di 623 (lo scorso 2 aprile, ndr).

Solo un mese fa Cerignola contava una ottantina di casi, mentre agli inizi di maggio erano poco meno di 600. Nell’intera regione sono meno di 1700 gli attualmente positivi, con pochissimi posti di terapia intensiva occupati. Comincia però a destare qualche preoccupazione il risveglio del Covid anche in Capitanata. Ieri 23 nuovi casi. Un aumento di casi già rilevato negli ultimi due giorni.

«Adesso questo balzo forse per effetto dell’espansione della variante Delta dovuta all’allentamento delle misure di protezione e alla maggior circolazione delle persone non ultimi gli assembramenti agli ultimi Europei di calcio che potrebbero aver fatto da detonatore a questi nuovi contagi» riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Mezzogiorno.

VACCINI Nel foggiano ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 62,5% della popolazione con 376.488 prime dosi somministrate; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 42,1% della popolazione, con 253.221 seconde dosi.