Altra conferma per l’Audace Cerignola: rinnova il difensore Luigi Manzo

Dopo le conferme annunciate lunedì scorso in conferenza stampa dal neo presidente Danilo Quarto e ufficializzate sui canali social della società nei giorni scorsi, relative a Giancarlo Malcore, Nicola Loiodice, Jimmy Allegrini e Ismael Achik, arriva un altro rinnovo in casa Audace Cerignola. Si tratta dell’esperto difensore Luigi Manzo, classe 1985: il centrale arretrato nativo di Nocera Inferiore era approdato in maglia gialloblu a marzo, proveniente dal Savoia. Nello spezzone finale di campionato ha totalizzato 13 presenze, segnalandosi come elemento di grande sicurezza e carisma in terza linea, spesso in coppia con capitan Allegrini. Salgono dunque a cinque le permanenze nell’organico degli ofantini, non si escludono altre novità su questo fronte nei prossimi giorni.

