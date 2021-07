“Assaggi di Capitanata” a Torre Alemanna, viaggio tra musica e sapori

Ritornano i viaggi indietro nel tempo a Torre Alemanna, alla scoperta del nostro territorio e dei suoi sapori, per vivere una serata all’insegna della musica ed eccellenze enogastroniche a Km 0 del territorio di Capitanata. Cultura e gusto che si uniscono per far trascorrere piacevoli momenti nell’atmosfera medievale dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Assaggi di Capitanata” riprende la sua programmazione estiva. E lo fa con “C’est la Vie – Concerto di Nunzio Ferro Quartet”, la nuova iniziativa culturale che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze storiche, architettoniche ed enogastronomiche del nostro territorio. L’evento si svolgerà martedì 27 luglio 2021, a partire dalle ore 19.00, presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che trasformerà la terrazza di Torre Alemanna in una sala a cielo aperto in cui ascoltare della buona musica e degustare prodotti enogastronomici “liberati” dalla mafia, realizzati dalla cooperativa sociale Altereco su “Terra Aut”, bene confiscato alla criminalità organizzata.

Questo il programma della serata:

– Alle ore 19.00 la serata si aprirà con la visita gratuita guidata al Museo di Torre Alemanna, ricco di testimonianze archeologiche, affreschi, stemmi cardinalizi ed opere;

– Alle ore 20.00 gli spazi della terrazza della Torre diventeranno la location ideale per degustare prodotti realizzati sul terreno confiscato alla mafia di “Terra Aut” gestito dalla cooperativa sociale Altereco;

– Alle ore 21.00, infine, la terrazza di Torre Alemanna si trasformerà in una sala a cielo aperto in cui ascoltare l’esibizione musicale di “C’est la Vie – Concerto di Nunzio Ferro Quartet” (con Nunzio Ferro, Michele Carrabba, Michele Cavaliere e Andrea Resce). L’evento è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria. Per avere informazioni e prenotare è possibile chiamare al 392.9927977 o scrivere una mail all’indirizzo frequenze@reteoltre.it.